沙田版天鑄 瓏珀山攻換樓客

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

全屬3房或以上大單位

瓏珀山1期由3座大廈組成，關鍵日期為2022年5月31日，樓花期約13個月，屋苑位處半山地段，一邊面向翠綠山景，另一邊則可望到沙田區市景，其中部分4房單位大廳採雙邊窗設計，能讓住戶同時享有兩邊景觀。以CROWN TOWER 16樓C室為藍本的示範單位，就屬於大廳雙邊窗的戶型，該單位分別設有連裝修示範單位及交樓標準示範單位，實用面積1494方呎，原則屬4房雙套連工作間間隔，連裝修示範單位將靠近大廳的睡房牆拆除，擴闊了大廳的空間，發展商同時利用金棕色調和幾何圖案飾品，帶出室內層次感和氣派。

設入牆儲物櫃及大型衣櫃

睡房在設計上務求以和諧色調帶出舒適感，而主人房的大窗呈U形設計，讓住戶可欣賞更多角度的景觀。主人房套廁採用乾濕分離設計，並用帶有翡翠紋路的石材鋪砌，更顯豪宅尊貴。

廚房方面，廚櫃收納空間大，設計實用，配有一系列名牌電器及煮食爐具，設備十分齊全，加上連接工作平台，可增加煮食時的通風度。

至於以同一單位為藍本的交樓標準示範單位，可見單位原裝採用淺色木地板，而入門位置和主人房，都分別提供入牆儲物櫃和大型衣櫃，新盤中甚為少見。

發展商同時提供一個3房示範單位，以QUEEN TOWER 2 16樓C室為藍本，實用面積1043方呎，屬於3房1套連書房及工作間間隔，客飯廳面積估計超過250方呎，外連38方呎露台，並採用落地大玻璃趟摺門。除大廳外，單位的睡房窗戶都接近落地，相信可令室內光線十分充足。主人房窗戶呈曲尺形設計，提升了房內的景觀視野，房內同樣配有大型衣櫃。廚房同樣採用雙邊廚櫃，並連接露台，能配合用戶的實際需要。

大門設防窺視密碼鍵盤

值得一提的是，瓏珀山的單位配合了不少家居智能新技術，其中大門配置的智能電子門鎖採用防窺視密碼鍵盤及活體指紋感應技術，單位入伙時亦將提供三星平板電腦和路由器，可連接屋苑的項目專屬App，能召升降機到單位所屬樓層等功能。至於廚房內的部分電器，如焗爐等，都可用手機App遙距操控，並隨時調節或查看烹飪進度，為住戶提供更融合新科技的生活體驗。

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