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2021年4月17日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港交所倡獨董連任逾9年 須小股東批 藍籌地產股最受影響 基金公會：反鞏固長期任職做法
設女性董事擬定「死線」 限3年過渡期
內地首季GDP增18.3% 兩年平均增5%
市場恐慌蔓延 銀保監：華融流動性充裕
吉利發布首款極氪智能電動車 股價升逾7%
中證監：科創板建負面清單 嚴限行業領域
疫情拉闊差距 三哥賺錢能力勝譚仔 分店較遠離社運核心區 2019年開始拋離
兩店高層皆侍應出身 爬升至管理層
攜程暗盤升3.7% 公開發售超購17倍
I.T通過私有化 月底除牌
國泰3月運力跌90% 日均載客量不足600
內地料未閂水喉 港股曾升穿兩萬九
融創服務加價「截糊」 8億購同業彰泰
大摩Archegos事件損失71億 上季利潤破紀錄 開市股價仍跌1%
美10年債息曾跌穿1.53厘 逾1個月低位
美財政部：台操縱匯率證據未足
富榮綠表835萬破頂 疫下低位彈四成 實呎首破1.4萬 原業主不足9年勁賺1倍
陳靜1528萬沽海之戀3房 4年賺逾300萬
凱滙特色戶實呎3.28萬 觀塘新紀錄
會德豐奪港島南岸6期發展權
陳秉志6266萬沽中環中心 呎價3.4萬
陸振球：不做金錢奴隸 先擁財務自由
周末睇樓好去處
沙田版天鑄 瓏珀山攻換樓客
車位多過單位 新盤罕見
戶外設7000呎兒童遊樂場
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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