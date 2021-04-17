會德豐奪港島南岸6期發展權

擬主打中型單位 3年後推售

會德豐地產主席梁志堅表示， 集團非常高興投得港島南岸第6期地皮，配合「躍動港島南」計劃，相信港島南區為未來非常矚目的大型發展，潛力優厚，集團十分看好區內前景，加上集團發展住宅項目經驗豐富，並擁有與港鐵合作經驗，將於黃竹坑打造全新住宅項目。會德豐地產常務董事黃光耀補充指，項目以發展2房及3房的中型單位為主，計劃在3年後推售。

中原測量師行執行董事張競達表示，港島南岸第6期位置上較鄰近港鐵黃竹坑站，位置上較其他期數更具有優勢，加上周邊配套齊全，預計項目落成後以中型單位為主，每方呎以約3萬元推售。資料顯示，港島南岸第6期補地價金額逾49.45億元，以可建總樓面約50.4萬方呎計，每方呎樓面地價9818元，固定分紅25%，另發展商亦須額外提供一口出價決勝負。綜合市場人士估計，若連同補地價計算，項目估值約80億至100億元，每方呎樓面地價約1.6萬至2萬元。

嘉里信置成黃竹坑站大地主

港鐵港島南岸自2017年起推出招標，經過逾4年時間，6期住宅發展項目已批出發展權，以嘉里（0683）及信置（0083）為大地主，先在2017年12月奪得第2期發展項目，並在2019年10月再下一城，伙拍太古地產（1972）投資第4期發展項目，涉樓面約113.13萬方呎，預計提供約1400個住宅單位。

由路勁（1098）及中資中國平安保險（2318）旗下平安不動產資本投得的港島南岸第1期晉環，已獲批預售樓花同意書，現正部署推售，最快下周公布首張價單，擬於下月初推售。另長實（1113）投得的第3期，其中商場部分，已命名THE SOUTHSIDE，涉及樓面51萬方呎，已展開招租，港鐵料2023年與首期住宅入伙，能同步開業。