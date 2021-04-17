凱滙特色戶實呎3.28萬 觀塘新紀錄

上述凱滙特色戶採4房雙套間隔，以成交呎價3.28萬元計，較凱滙之前錄得最高呎價2.68萬元，再推高22%。凱滙自2018年底推出以來累售1715伙、總套現215億元，現餘約280伙餘貨待售。

事實上，一手豪宅承接力強，長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD亦錄高價成交，最新售出項目3及5號23樓3室特色戶，成交價3.441億元（連雙車位）；單位屬實用2731方呎4房間隔，另設前庭和天台等，實呎12.6萬元，買家成交期270日。

21 BORRETT特色戶呎見12.6萬

萊蒙（3688）牽頭窩打老道128 WATERLOO，亦新售出11樓實用842方呎D室3房戶，成交價2854.4萬元、實呎3.39萬元，成交價及呎價再創項目新高。

此外，路勁（1098）牽頭發展、樓花期約20個月的黄竹坑站港島南岸1期晉環（800伙），昨上載樓書；路勁銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環擬下周開放示範單位及開價，首推單位將不少於160伙。

另路勁同系已屆現樓的元朗錦田山水盈，昨沽出1幢洋房和兩個3房戶，單日套現約6360萬元；其中16號屋成交價約3630萬元，以實用2101方呎計（另連花園和天台）、實呎逾1.72萬元。同時，第8座9樓A、B室，實用996和1006方呎，成交價1358.6萬和1372.3萬元、實呎同為1.36萬元，市場消息指由同一組買家購入，但據悉不用付辣稅。

晉環擬下周首推不少於160伙

建滔（0148）沙田九肚駿嶺薈，亦錄今年首宗一手成交，售出1座11樓B室，實用1588方呎4房間隔，成交價4208.2萬元、實呎2.65萬元，創項目分層呎價新高。

御海灣II方面，新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣II首輪開售前有機會加推應市，並具加價空間，而單位每實呎管理費約4.98元。新地昨日向傳媒開放御海灣II的3個現樓示範單位，其中連裝修1座28樓H室，實用440方呎兩房間隔，客廳以橙色為主調，外連22方呎露台，海景成為單位最大賣點。