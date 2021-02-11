陳靜1528萬沽海之戀3房 4年賺逾300萬

南灣大1房實呎23686元沽

美聯高級分區營業經理陳紹昌指，陳靜持有荃灣海之戀7座中層A室，實用777方呎，3房間隔，以1528萬元成交，實呎19,665元。陳靜2017年以約1225萬元買入單位，帳面獲利約303萬元或25%。

事實上，陳靜早前曾接受傳媒訪問時透露，近年曾先後沽出唐樓住宅單位，以及西九四小龍之一的荔枝角泓景臺和深水埗景怡峯單位等，帳面共獲利約500萬元。其中她2010年以357萬元購入的泓景臺單位，2013年以499萬元沽出，帳面賺約142萬元或近40%。

另外，區內黃竹坑站港島南岸1期晉環開價前，鴨脷洲指標屋苑之一的南灣錄得「大1房」成交。

美聯營業董事楊宜貞指，南灣5座高層B室，實用1161方呎，1套房間隔，以2750萬元售出，實呎23,686元。原業主2010年2182萬元一手購入，帳面獲利568萬元或26%。

CCL按周跌0.75%

失守180點

另外，反映二手樓價指數的中原城市領先指數CCL，最新報179.95點，按周跌0.75%，失守180點關口，有關數字主要反映上月底樓市狀况。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.10點，按周跌0.75%。CCL（中小型單位）報180.12點，按周跌0.71%。

CCL（大型單位）報179.05點，按周跌0.96%。CCL、CCL （中小型單位）及CCL（大型單位）連續6周於180點附近企穩， CCL Mass連續6周於182點附近企穩。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，近6周計，四大整體指數走勢反覆向上，CCL升幅温和，累升1.57%，當中豪宅升勢較突出，CCL（大型單位）累升3.12%。下周指數開始反映復活長假的市况，CCL的升勢及升幅仍有待觀察。