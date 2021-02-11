富榮綠表835萬破頂 疫下低位彈四成 實呎首破1.4萬 原業主不足9年勁賺1倍

明報記者 甘潔瑩

市場消息指，上述雙破頂成交單位位於富榮花園6座低層G室，實用面積592方呎，以835萬元未補價易手，實呎14,105元，成交價及呎價均創屋苑未補價新高。原業主2012年9月以418萬元未補價購入，持貨不足9年，帳面獲利約417萬元或約1倍。翻查資料，去年底疫情嚴峻時，同類型的10座低層H室，實用面積592方呎，以595萬元未補價易手，實呎10,051元，呎價屬屋苑2018年10月後新低，亦是期內首宗低於600萬元3房成交，即今次成交價較4個月前反彈四成。

去年底同類不足600萬 實呎僅萬元

值得留意，屋苑已近兩年未錄破800萬元未補價成交，對上一宗要追溯至2019年6月，屋苑6座低層D室，實用面積592方呎，以812萬元未補價成交，實呎13,716元，即今次的成交較舊紀錄推高23萬元或約3%。

另房委會最新資料顯示，本月未補價居屋及公屋錄27宗成交，較上月同期跌23%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，最新3月份修訂的居屋及公屋第二市場成交宗數共錄260宗，今年首季共錄625宗，按季升約44.7%，連跌3季後回升，並創3季新高。

「新香港人」629萬購淘大2房

此外，九龍灣淘大花園有在港獲永久居留權、即成為「新香港人」的買家在港置業。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，「新香港人」購入的單位位於淘大花園N座低層2室，屬實用面積377方呎2房戶，在零議價下以629萬元成交，實呎16,684元；原業主持貨36年帳面獲利約22倍。

柏傲山業主移民 3498萬沽貨

天后豪宅柏傲山則有業主趕移民沽貨離場，中原豪宅副區域營業經理李嘉韋指，柏傲山6座低層B室，實用面積1188方呎，4房套間隔，原業主叫價3680萬元，由於業主打算移民，最終減價182萬元或近5%，以3498萬元連車位易手，實呎29,444元。原業主2014年以約2924萬元買入單位連車位，扣除發展商折扣及回贈後，帳面獲利574萬元或20%。