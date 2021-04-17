美10年債息曾跌穿1.53厘 逾1個月低位

當經濟前景改善，國債孳息率往往上升，近期情况似乎有點反常。但《華爾街日報》指出，近期債券投資者似乎無視強勁數據的影響，就如他們無視冬季一些疲弱數據一樣。也有分析認為，近期債息高企，吸引一些投資者重投債市，尤其是日本投資者的需求重現。

日本投資者重投債市 一周淨買入1217億

分析師指出，由於日本企業的財年在每年3月底結束，日本的銀行和保險企業推動了2月的環球債券拋售潮，以鎖定年度回報。迹象顯示，日本投資者重投債市。最新數據顯示，日本投資者上周淨買入相當於156億美元（約1217億港元）的海外債券，為去年11月以來最多。

FHN Financial利率策略師沃格爾（Jim Vogel）稱，目前支持美國國債的因素之一，是4月永遠是一個過渡期。投資者今年早前對疫苗接種計劃及美國政府加推的刺激措施持樂觀態度，並預期通脹上升最終將導致聯儲局加息，因此沽出美國國債。部分投資者現正等待預期實現，但他們仍需多點時間才能確定預測是否成立。也有策略師認為，近日公布的強勁數據，已是經濟狀况的倒後鏡，經濟可能開始見頂。儘管美國國債孳息率有下滑的迹象，但仍較去年底高出頗多。去年底美國10年期國債孳息率為0.9厘，而美國30年期國債孳息率為1.6厘左右。後者昨晚在2.28厘水平，低於近期的2.5厘高位。

（綜合報道）

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