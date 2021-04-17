大摩Archegos事件損失71億 上季利潤破紀錄 開市股價仍跌1%

高聞表示，大摩的理念是盡快「去除不良東西」。他說，Archegos事件不會改變大摩對其經紀業務的看法，但未來將更審慎處理某些類型的家族辦公室，並要求更充分的財務披露。大摩是唯一因Archegos事件而蒙受巨大損失的美國大型投行。儘管Bill Hwang曾因涉及內幕交易而被香港證監會逐出港股市場，大摩卻是Archegos的早期支持者之一。

瑞信或再虧損4億美元

在Archegos爆倉事件中，各投行總損失達數十億美元，損失最嚴重的要數瑞信和野村，各自分別損失至少47億美元及20億美元（見表）。摩通的分析師估計，瑞信的損失仍未斷尾。由於瑞信本月仍在沽出價值逾40億美元的Archegos相關股票，意味其本季可能再虧損約4億美元。

不過涉及Archegos的虧損，無礙大摩首季錄得破紀錄的利潤。受惠於上季上市、併購及交易活躍，大摩首季利潤按年增長1倍以上，達到41億美元，每股盈利2.19美元，高於分析師預期的1.72美元。上季收入增長逾六成至157億美元，高於分析師預期的141億美元。

大摩投行業務上季收入增128%

今年初金融市場熾熱的交投氣氛，帶動大摩多項業務收入急增。投資銀行業務上季收入按年增長128%，這主要由於首次公開募股（IPO）及特殊目的收購公司（SPAC）的承銷活動增加。本周早前公布業績的其他華爾街大行，其投行業務也在首季大豐收，例如高盛的投行業務收入按年增長73％，而美銀相關收入亦按年增長65%。

投資管理收入增長90％

上季大摩的固定收益收入亦增長44％，而財富和投資管理的收入，則分別增長47％和90％。高聞稱，上季「錄得破紀錄的業績」，此綜合投資銀行繼續蓬勃發展，財富管理業務帶來了破紀錄的1050億美元資金流入。高聞近年一直進行收購，去年初就以130億美元的價格，收購了網上證券商E-Trade，網羅了其500萬客戶。隨後他又以70億美元收購基金管理公司Eaton Vance，使大摩管理的資產幾乎增加1倍至1.2萬億美元。

（綜合報道）

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