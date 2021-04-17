內地料未閂水喉 港股曾升穿兩萬九

A股做好帶動港股高開30點後擴大升勢，下午曾經升穿兩萬九至29,079點，收報28,969點，升176點或0.61%。主板成交自前日的全年新低反彈至1431億元，但仍屬偏低水平。

北水昨淨流入50億 3周最多

國指收報11,027點，升1.12%，科指收報8232點，升1.1%。港股通淨流入50.38億元，為3周以來最多，其中北水淨買入騰訊（0700）15.88億元，股價昨升1.94%，美團（3690）和吉利（0175）亦有逾3億元淨買入。

總結全周，科技股因監管行動而大幅波動，科指周中最多跌過3.46%，全周累跌0.89%，連跌兩周。美團新主打業務社區團購被針對，全周下跌7.58%，為表現最差藍籌，一同被監管機構要求不得「二選一」競爭的快手（1024）跌12.45%，為表現最差科指成分股。

美團受監管打擊 全周最差藍籌

不過，阿里巴巴（9988）清除部分不明朗因素，全周反彈8.07%，為升幅次佳的藍籌。

恒指繼續在20天線波動，受惠尾段科技股回穩，加上政府擬在下月放寬部分內地居民來港毋須隔離，帶動友邦（1299）等本地股上升，恒指全周累升270點或0.94%，國指累升0.46%。