國泰3月運力跌90% 日均載客量不足600

冀再放寬防疫 減現金消耗

國泰昨午公布，今年3月份運力按年下跌90%，載客量1.85萬人次，按年下跌94%，日均載客量進一步從2月的755人次下跌至僅598人次，只勝於去年4月及5月疫情初期的457人及595人。國泰昨日收報7.15元，升1.85%。3月收入乘客千米數按年減少95.7%。乘客運載率下跌28個百分點至21.2%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，收緊機組人員強制檢疫規定令公司僅能維持18個航點基本客運服務，運力較2月份減少達47%。國泰將於4月增加倫敦航班以滿足留學生需求，並將於4月21日及4月28日營運兩班特別航班接載香港居民由英國回港。林紹波又指，歡迎政府計劃5月初開始解除英國來港航班限制，並期望當局進一步放寬政策。貨運方面，3月載貨量達8.33萬噸，按年跌30.1%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少32.4%。貨運力削減39.4%。

林紹波表示，政府剛於本周宣布，由昨日起完成疫苗接種的駐港貨機及只載貨客機機師可豁免強制檢疫，有利國泰貨運業務及逐步減少每月營運現金消耗。