I.T通過私有化 月底除牌

20日最後交易日 上市16年告終

自I.T公布私有化後，股價一直未觸及3元私有化價位，最高曾見2.93元。昨日則收跌1.71%，報2.88元，成交額1119.82萬元。I.T股份最後交易日為本月20日，本月29日除牌，正式結束自2005年至今長達16年的上市地位。

今次沈嘉偉聯手CVC私有化I.T，最主要目標是瓜分I.T最值錢的「猿人」品牌業務，至於被歸類為「其他經營業務」，則包括逾10個自有品牌如CHOCOLATE、Izzue及b+ab等，則由沈嘉偉獨自經營，據私有化股東通函，業務估值為7.309億元，2020年度未經審核EBITDA為4.55億元。目前「其他經營業務」在中港澳及台灣有約600間租賃店舖，聘逾6000名員工。

翻查I.T的2020年中期報告，截至2020年8月I.T當時仍聘有6327名全職僱員，797間自行管理店舖及22間特許經營店舖，意味沈嘉偉將獨自背起差不多全數I.T員工及店舖的主要成本，而與CVC的合營公司則只接收「猿人」品牌業務。

小股東高價買入 無奈私有價太低

在昨日股東會現場，小股東何先生表示，自多年前已購入I.T股票，買入價約「兩個幾」，認為服裝行業表現不錯，現時私有化價格亦無蝕錢。

另有不願出鏡的小股東陳先生表示，自己買入價「3個幾」，聽到有些小股東買入價更達5至6元，覺得私有化作價太低，自然不願意，故投下反對票。