攜程暗盤升3.7% 公開發售超購17倍

該股暗盤微升，於輝立暗盤以高位278元收市，升3.7%。按每手50股計，每手帳賺500元。

李氏藥廠旗下兆科眼科 首日孖展51億

由李氏大藥廠（0950）分拆的兆科眼科（6622）昨天首日招股，綜合市場數據，12家券商共計借出51.13億元孖展。

該股公開發售集資最多2.08億元，僅計券商孖展，超購24.6倍。招股期截至下周三（21日）中午12時，擬於4月29日掛牌。兆科眼科發行價介乎15.38至16.8元，以每手500股計算，入場費為8484.65元。

順豐房託傳月內闖關 集資23億

路透旗下IFR引述消息報道，中國快遞「一哥」順豐控股（深：002352）旗下順豐房託最快本月內開始路演，集資額約3億美元（約23.4億港元），由星展擔任獨家上市代理人，期望可於未來兩周爭取獲港交所（0388）批准在港上市申請，意味公司最快5月上市，將成為本港首個以物流為主的房地產投資信託基金（REITs）。

另外，「京東系」再有公司分拆上市，外媒引述消息指，京東物流尋求於本月底或5月首周進行上市聆訊，目標估值繼續是400億美元（約3120億港元），集資額30億至40億美元（約234億至312億港元）。惟近期科網股表現回落，京東物流估值或受壓。

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