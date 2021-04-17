兩店高層皆侍應出身 爬升至管理層

劉次軍曾任萬豪助理侍應領班

劉次軍早於1989年1月至1997年11月曾在香港JW萬豪酒店任職，最後職位為助理侍應領班，接下來加入美心食品，晉身至其日本連鎖餐廳高級營運經理，再轉到美麗華酒店（0071）、大家樂（0341）任職，終於2018年11月加入譚仔，負責三哥的整體營運，包括香港及海外業務營運的策略規劃、制定政策及品牌建設。

胡家輝曾任麥當勞餐廳經理

胡家輝加入譚仔前，1998年起長達17年時間在麥當勞任職，最後職位為餐廳經理，2015年10月至2016年10月在同心擔任營運經理，其後加入建華投資發展擔任高級營運經理，再於2019年7月加入集團負責譚仔的整體營運。

譚仔於3月25日通過採納股份獎勵計劃，表揚部分僱員的貢獻，其中大家樂前高層、譚仔國際主席兼行政總裁劉達民獎授股份26.4萬股，劉次軍及胡家輝分別獲授11萬股及8.8萬股，合計有29名參與者，總計202.4萬股，佔已發行股份0.2%。

[新股]