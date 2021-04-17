疫情拉闊差距 三哥賺錢能力勝譚仔 分店較遠離社運核心區 2019年開始拋離

明報記者 蕭嘉聰

招股文件披露，截至2019年3月底止，譚仔及三哥全年經營利潤率為21.1%及21.2%，不過2020年3月底止財年，譚仔經營利潤率就下跌2.3個百分點至18.8%，集團解釋受社運及疫情影響，而三哥不跌反升至22.4%，主要因分店距離社運核心區域較遠，受影響較細。

至去年12月底止財年，譚仔首9個月經營利潤率更按年跌3.9個百分點至16.8%，三哥則跌2.7個百分點至21.8%，兩者差距進一步拉遠，主要因疫情客流量減少，分店日均收入下跌，外賣和送餐訂單增加令耗材和包裝增加等因素影響。除此之外，疫情下繼續擴張分店的譚仔亦有意「反攻」母企根據地日本及澳洲，計劃2024年3月底止在中國內地、新加坡、日本及澳洲分別開設55間、24間、25間及15間新餐廳，全為直營店，香港亦再開44間分店。

指日本人愛麵食調辣 具商機

集團解釋指，日本人習慣將麵食作為主餐，食物常使用麻辣調味，正是其招牌湯底口味之一，帶來潛在商機。另外，居於澳洲的華人人口不斷增加，中菜成為熱門菜系之一，加上快餐店增長快速，亞洲菜系被視為健康食品，亦是適合的國際市場。截至4月14日止，集團一共經營148間分店，當中譚仔在中港分別有1間及72間店；三哥就於新加坡及香港各有3間及72間店。集團亦披露，三哥收支平衡期約1至3個月，較譚仔的1至2月稍慢；但譚仔回本期約6至19個月，三哥速度則較快，約4至12個月。

申上市後 母企股價單日升9%

譚仔遞交上市申請後，母企東利多昨股價急升8.55%至1764日圓，亦有網民笑言「不問價抽」。耀才證券行政總裁許繹彬直言，不應「羊群心理」抽新股，要按照實際情况決定。信誠證券聯席董事張智威就指集團知名度高，現時經濟重啟、人流回升亦是上市好時機。

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