中證監：科創板建負面清單 嚴限行業領域

房地產金融投資企業禁科創板上市

李維友稱，科創板的科技特色逐步顯現，但申報和再審企業中有少數企業缺乏核心技術、科技創新能力不足、市場認可度不高等問題。為更準確評價衡量科技特徵，中證監會按照支持、限制、禁止等分類處理，支持新一代信息系統、高端裝備等六大行業在科創板上市。

上述指引在去年3月推出，李維友指是次修改，包括新增研發人員佔比逾10%的常規指標，以充分體現科技人才在創新中核心作用；同時要求，交易所在發行上市審核中，以實質重於形式原則，關注發行人自我評估是否客觀，保薦機構對科創屬性審查是否充分，並作綜合判斷。

螞蟻集團去年申請同時在港交所（0388）和上海科創板同步上市，但11月初上市前夕管理層被監管部門約談，上交所以螞蟻所處的金融科技監管環境發生重大變化，或不符合發行上市條件，暫緩螞蟻上市。是次中證監修改指引後，螞蟻要在科創板上市應受更大限制。