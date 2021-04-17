吉利發布首款極氪智能電動車 股價升逾7%

花旗：與Model 3直接競爭

吉利昨股價高開4.4%，最多升9%，高位報22.35元，收報21.8元，全日升7.13%，成交額達40.65億元。極氪行政總裁安聰慧表示，未來3年極氪每年將至少推出兩款新車，重申極氪定位為與吉利汽車集團平行企業集團，不排除極氪未來登陸資本市場的可能性。

花旗報告指極氪001主打高端智能電動車，售價26.6萬至34.5萬元人民幣，續航能力526至712公里，有望10月首次交付。花旗稱，極氪001能與Tesla的Model 3電動車直接競爭，其更有尺寸和性能優勢，但售價略高於Model 3約1萬元人民幣。以Model 3每月2.5萬輛計算，極氪001月銷售至少達Model 3一半，預期極氪001首月銷量達4000至5000輛，將於明年月銷售量升至1萬輛至1.2萬輛。花旗保持對吉利「買入」投資評級及目標價達51.3元。

大和報告稱，極氪001作為品牌首款車型，尚算體面，但不算令人激動。極氪001將具有3個車型，每款車型對充電站依賴和需求較強，吉利在極氪品牌配套設施未完善。此外，吉利會在今年內建立兩個極氪銷售中心，於3年內建25個，計劃在今年為極氪建立60個展廳，36個交付中心。大和維持吉利「持有」的投資評級，目標價20.35元。