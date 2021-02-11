內地首季GDP增18.3% 兩年平均增5%

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，從兩年平均增速看，首季規模以上工業增加值平均增長6.8%，社會消費品零售總額平均增長4.2%，固投平均增長2.9%，綜合判斷，中國總體經濟處於穩定恢復狀態。

網上零售額佔總零售近22%

消費方面，首季全國網上零售額兩年平均增15.4%，佔社會消費品零售總額比重達21.9%；前期受到制約的餐飲與線下消費快速恢復；清明假期全國境內旅遊人數恢復到疫前同期的94.5%，可見此前恢復較慢的消費環節都快速復蘇。

上海摩根資產管理環球市場策略師朱超平認為，低基數效應從去年第三季開始消失，所以看按季增速更好，今年首季GDP按季升0.6%，顯示經濟增長已從疫情中回歸正常。要注意是3月製造業投資和固投按年高速增長趨勢逐漸減弱，加上消費持續改善，表明未來數月經濟增長會趨向正常化，基建投資對經濟增長的貢獻可能會逐漸降低，內地消費有望成為主要增長動力。

分析：基建投資對經濟增長貢獻漸降

政策方面，朱超平指貨幣和財政政策有望回到更中性立場，但會保留一些針對性刺激措施以支持中小企，內地流動性應該趨向平衡，監管部門可能會採取更多措施為樓市降溫，並調控槓桿率。同時財政紀律會被加強，令地方政府融資和基建投資有所放緩。

光大銀行金融市場分析師周茂華指出，從首季多項指標兩年均值看，與2019年同期仍有差距，可能與全球疫情未完全受控，經濟復蘇不平衡，部分行業尚未擺脫疫情拖累等相關，經濟完全恢復仍需一個過程。不過，服務行業及內需明顯回暖，從內地恢復進度及海外疫情影響逐步趨緩，內地經濟可望在第三季恢復至疫情前水平。