設女性董事擬定「死線」 限3年過渡期

諮詢文件引述MSCI的報告，指2020年香港上市公司的董事職位只有12.7%由女性擔任，按年增加0.3個百分點。於2020年12月，在2559家上市公司中，約32.9%的董事會沒有女董事，約37.2%只有一名女董事。港交所指按性別及年齡組別劃分的獨立非執行董事職位分佈（見圖），在較年輕的年齡層組別中，女董事的比例較高。整體成員比例尚有改善空間。

藍籌大公司女董事比例較高

本報翻查資料，藍籌股中董事會女董事比例較高，55家上市公司中僅13家公司沒有女董事，佔比約23.6%，19家或約34.5%的公司只有一名女董事，比例最高的是港鐵（0066）、匯控（0005）及恒生（0011），各有5名女董事。

港交所現時要求上市公司在企業管治報告內披露董事會多元化政策，認為董事會多元化是促進董事會成效的重要推動力，有助注入不同觀點、提升表現，在面臨危機時特別重要。