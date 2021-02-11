港交所倡獨董連任逾9年 須小股東批 藍籌地產股最受影響 基金公會：反鞏固長期任職做法

今次港交所諮詢文件涉及多個範疇，包括加強企業文化、董事會獨立性、多元化、與股東溝通，以及環境、社會及管治（ESG）。其中較受市場注意是繼2018年企業管治諮詢後，再度提出收緊獨董要求，要求任期逾9年獨董須獲獨立股東批准才能連任，又建議一旦整個董事會的獨董任期逾9年，須於下一次股東周年大會提名一名新獨董；以及不應向獨董提供購股權等與績效表現相關報酬，以免影響獨立性（見表1）。

基金公會：未納設首席獨董建議感失望

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明說，諮詢建議只屬微調，反而鞏固了獨董長時間任職的做法。諮詢建議上市公司披露確保董事會可取得獨立意見的政策「很概念性」，不知如何量度。她歡迎港交所更看重董事會獨立成分，但諮詢未採納基金公會去年提出、仿效澳洲、新加坡等地設首席獨立董事，讓投資者可接觸他反映對上市公司意見，對此感失望。

另有會計界人士認為，近年不少大型基金愈來愈重視企業管治，獨董獨立性是一個關注議題，近年有投票顧問以獨立性為由，建議基金客戶對獨董連任投反對票，認為相關措施一旦落實，部分獨董或無法連任。

55隻恒指成分股 六成有獨董任期逾9年

翻查資料，目前55隻恒指成分股中，約六成、共33家上市公司董事會存在任期逾9年獨董，有3名或以上任期逾9年獨董有13家，其中以長江基建（1038）最多，共6人，包括前民政事務局長藍鴻震、資深金融界人士張英潮等，而以4人同居第二的4家上市公司，有3家是本地地產股（見表2），其後排名有國企及民企等。

港交所強調董事會應從思維上作改變，促進董事會獨立性、不時引入新成員及安排繼任規劃。

港交所在2018年時同樣曾就企業管治議題諮詢，當時已涉及過獨董「兼職過多」議題，要求上市公司委聘任職多於7家上市公司的獨董時，須作出提名及委聘的解釋。事隔近3年，「獨董王」前5名只是排名有變，人選仍是同樣五人，首名的立法會議員石禮謙獨董席位更增加一家（見表3）；而3年前同以15席獨董同居第一的會計師陸海林跌至與范仁達並列第四。

明報記者