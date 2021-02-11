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港人移居新西蘭 550萬購1700呎大屋 置業成本遠低香港 享受更平衡生活

【明報專訊】近日，香港再掀移民潮，部分港人正四處尋覓新家園。是次訪問的港人夫婦Peggy及Matt，早於4年前已移民新西蘭奧克蘭（Auckland）。兩人原本在港任職市場推廣，工作數年後因覺工作壓力大，加上置業夢似遙不可及，最終決定移民新西蘭。去年，更在當地以550萬港元購入1700方呎大屋。在當地生活數年，雖然收入比在港時略低，但二人卻稱非常享受現時生活。

Peggy表示，「早年曾在英國工作假期一年，回港後發現香港的工作節奏太過急速，自此萌生移民想法」。在香港工作約3年後，Peggy與丈夫決定移民新西蘭，除了當地有親人照應，當地移民門檻較低亦是原因之一。夫婦二人當年以技術移民方式申請當地定居，Matt表示，當年只需要在當地找到工作，並符合160分的條件，亦要在當地找到與學歷相關工作，符合人工門檻就可移民到當地。

新西蘭無論在衣食住行上都與香港有很大分別。以住屋為例，初期他們在當地租屋，需要每星期交租，當時他們租入位於奧克蘭一個小鎮的2房1廳單位，每星期租金為350紐元（約1935港元），即每月租金大約7740港元。他們住在地面層，業主則居於2樓。「在新西蘭租屋有如面試見工，租客在網上找到心儀租盤，需要遞交申請，並由業主審核，了解租客背景，如有沒有正當職業、人品性格如何等，才選擇是否租給你」。

當地之所以有此租屋文化，是由於當地法律非常保護租客，業主普遍希望找到一些隨和的租客，以免發生摩擦。

毋須繳印花稅 賣方負責經紀佣金

在當地租屋大約3年多後，二人終於在今年1月於奧克蘭買入物業，該物業佔地約為4919平方呎，房屋佔地約為1722方呎，樓價為550萬港元，他們繳付兩成首期，即110萬元，以及1萬元律師費及驗樓費。在當地置業的好處是毋須繳付印花稅，經紀佣金亦由賣方繳付，因此置業成本遠低於香港。事實上，同樣價錢物業在香港就要多付16.5萬元印花稅、5.5萬元代理佣金，額外成本高達22萬元。

Peggy表示，在當地置業要「做足功課」。第一，要留意土地業權是屬永久產權（Freehold）或是土地租借權（Leasehold）。如屬於永久產權，將來如遇上政府收地，或有機會獲可觀的賠償金；第二，要留意房屋物料，在香港多為石屎高樓大廈，但新西蘭多為平房大屋，早年有部分物業是以石膏建造，容易出現漏水問題；第三，要留意樓齡太高有機會影響貸款審批。

除了購入一般物業，當地亦有房屋資助計劃KiwiBuild，如奧克蘭的資助房屋，售價最高為378萬港元，其他地區為290萬港元，不過計劃要求業主必須住滿3年才可轉售，以及買家須為首次置業的新西蘭公民、永久或常住居民、家庭年收入低於18萬紐元。Peggy表示不考慮參與KiwiBuild計劃，是由於目前可供選擇物業數量不多。

房屋資助計劃KiwiBuild 年收入須少於18萬紐元

談及工作情况，Matt表示，新西蘭與香港最大分別是當地享有真正的工作與生活的平衡（Work life Balance），每天準時5時下班，極少超時工作，更重要的是下班後或休息日，公司或上司不會以電話、短訊與你談論工作內容，這樣可以好好善用時間與家人朋友相處。「不過在新西蘭找工作，除了看學歷及工作經驗，上司更重視是否能與同事談得來，畢竟每天要與同事共處8小時」。Peggy笑言，現時每天上班，很多時會與同事閒聊，談談周末如何度過、日常生活瑣碎事等，而且當地人非常有禮，假設工作上出現錯誤，上司不會直斥其非，反而會先讚賞員工表現，再慢慢道出當中的問題，不會令人感到難堪。

其他生活方面，需留意當地的稅率遠高於香港，除了有15%的消費稅，亦有個人入息率，由10.5%至39%不等，稅率視乎收入水平，並會於每次發放薪金時扣除。那麼要多少收入才能在當地生活呢？他們認為，如果在當地工作，如享每小時最低20紐元（約110港元）收入，並每月工作20天，每天工作8小時，即每月約有1.76萬港元收入，已足夠應付當地日常基本生活開支，雖然這個金額不足以享受奢華生活，亦絕不拮据。

明報記者 黃清瑤

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