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2021年4月16日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
御海灣II折實均呎1.8萬 高I期6% 臨海景觀較佳 1房折實568萬入場
話你知：6年前每呎樓面3720元投得地皮
南津‧迎岸特色戶 實呎3.1萬破頂
陶冬再入市擎天 實呎3.5萬貴9年前九成
港島南岸6期收6標 全屬港資
鄧成波沽柴灣一籃子工廈 2年平手離場
惠譽確認香港AA-評級 指政治光譜收窄 憂地方事務自治權被削弱
余偉文：金融穩定安全顧慮 非捕風捉影
鮑威爾口風「轉鷹」 港股受壓
人行MLF審慎 分析：關注通脹影響
譚仔申上市 集資擴中港兼「反攻」日本
再傳字節跳動上市 打包內地業務
國企基金頻沽中芯 月內兩次共套26億
市監局：加強執法 線上線下打擊壟斷
領展料今年可恢復加租 去年旗下零售額跑贏大市 分析估計派息見底
莎莎銷售跑輸同業 上季未扭跌
港疫下數碼詐騙增 涉物流按年飈近兩倍
受惠政府消費券 易付達商戶料增10%
國航3月客運運力按年升79%
台積電大增開支74％ 應對晶片短缺 首季多賺19.4％勝預期
惠譽：合資車企復蘇受累晶片荒
首季新批按保金額大增84％
證監譴責中庸資本 罰105萬
美3月零售銷售升9.8%勝預期 首申失業救濟人數降至57.6萬
Coinbase首日上市 女股神19億掃貨
戴爾分拆VMware 股價早段升8.5%
張兆聰：光大環境博回歸A股 小注收集
張宗永：按趨勢入市 不求底買高賣
技術取勝：江銅18至19元沽壓料較大
盧駿匡：十個牛皮九個淡 減持跑輸恒指個股
微信女案同名者 內地列「老賴」
失業難繳電話費？ 新地保險代付半年
劉思明：港股牛皮悶局 新天調整可吸
周顯：疫情令樓巿供應現斷層
譚新強：為何中國名義GDP 落後於PPP GDP？
湯文亮：新樓空置稅 料重啟機會微
港人移居新西蘭 550萬購1700呎大屋 置業成本遠低香港 享受更平衡生活
庫存低 多區樓價破頂
盧楚仁：鮑威爾打退堂鼓 美股匯看高一線
劉思明：港股牛皮悶局 新天調整可吸
【明報專訊】港股表現牛皮，成交進一步萎縮，只有少數航運、金屬礦石、原料等周期股做好。新能源股昨天偏軟，但行業股份走勢不太差，新天綠色能源（0956）高位調整，可以趁機吸納。
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