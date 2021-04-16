微信女案同名者 內地列「老賴」

【明報專訊】證監會上月公布，法庭向舊年11月懷疑已經潛逃離港嘅「微信女」騙案疑犯曾泠樨發出逮捕手令，翻查資料顯示，曾泠樨似乎喺內地早已劣績斑斑，多個網站將一名同名同姓、同年同月同日生嘅女性「曾泠樨」列為「老賴」（失信被執行人，即欠債不還人士），涉及多宗錢債糾紛，包括拖欠信用卡貸款、個人貸款，甚至賣樓收款後拒絕交樓，金額由數萬到數百萬人仔不等。
欠債纍纍 被告上法庭
據資料顯示，涉及曾泠樨嘅多宗錢債案件，都發生喺2015至2020年期間，案件包括先後拖欠中信銀行同光大銀行信用卡「卡數」，當中涉及光大嘅欠付卡數接近30萬人仔；而2015年曾泠樨曾以67.5萬人仔出售旗下重慶一個住宅，但收款後一直拒絕辦理遷出戶口手續，一直至2017年底終被告上法庭；同年又向其他人借款100萬人仔等等，至2018年仍未償還，終被告上法庭。
另有資料顯示，曾泠樨喺重慶與拍檔開設公司，並且亦有涉及錢債糾紛，債主包括興業銀行、民生銀行等，其中單係興業銀行一案，欠款就超過146萬元人民幣。更「絕」嘅係，曾泠樨同多名拍檔，仲有旗下公司重慶旗豐喺2019年再被追債，涉款金額逾400萬元人民幣，但即使法院裁定勝訴，債主卻發現曾泠樨等人同重慶旗豐合共只有約3100人仔嘅存款，亦無其他值錢資產回收，基本上係「血本無歸」。
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