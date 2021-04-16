微信女案同名者 內地列「老賴」

欠債纍纍 被告上法庭

據資料顯示，涉及曾泠樨嘅多宗錢債案件，都發生喺2015至2020年期間，案件包括先後拖欠中信銀行同光大銀行信用卡「卡數」，當中涉及光大嘅欠付卡數接近30萬人仔；而2015年曾泠樨曾以67.5萬人仔出售旗下重慶一個住宅，但收款後一直拒絕辦理遷出戶口手續，一直至2017年底終被告上法庭；同年又向其他人借款100萬人仔等等，至2018年仍未償還，終被告上法庭。

另有資料顯示，曾泠樨喺重慶與拍檔開設公司，並且亦有涉及錢債糾紛，債主包括興業銀行、民生銀行等，其中單係興業銀行一案，欠款就超過146萬元人民幣。更「絕」嘅係，曾泠樨同多名拍檔，仲有旗下公司重慶旗豐喺2019年再被追債，涉款金額逾400萬元人民幣，但即使法院裁定勝訴，債主卻發現曾泠樨等人同重慶旗豐合共只有約3100人仔嘅存款，亦無其他值錢資產回收，基本上係「血本無歸」。

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[小琴密語]