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戴爾分拆VMware 股價早段升8.5%

【明報專訊】個人電腦（PC）大廠戴爾（Dell）公布，將數據中心軟件公司VMware的多數股權，以換取近100億美元的現金股息，緩解其資產負債表的壓力。戴爾透露，VMware將向全體股東派發合共115億至120億美元（約897億至936億港元）的特別股息，而戴爾擁有VMware的81％股份。戴爾股價早段升8.5%。

向股東派最多936億特別息

截至今年1月，戴爾有340億美元負債，當中大部分來自2016年以670億美元的代價收購數據管理公司EMC。雖然剝離VMware有助減債及精簡架構，但部分分析師憂慮到戴爾未來的核心業務定位。

VMware是戴爾目前表現最好的業務，可與主要的雲計算供應商建立更多合作伙伴關係。此外，彭博社引述知情人士稱，戴爾正研究包括出售雲業務Boomi在內的各種選項，該資產的估值可能達30億美元。

此外，英國外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布，在截至3月底的季度，接獲的訂單數量增長超過1倍至7100萬張，超出預期。上季總交易價值（GTV）按年增130%至16.5億鎊（約177億港元）。不過戶戶送對疫情緩和後的經營前景態度審慎，維持全年總交易額增長三至四成的目標。

（綜合報道）

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