Coinbase首日上市 女股神19億掃貨

Coinbase周三直接上市的首日表現猶如過山車，其開盤價為每股381美元，較250美元的參考價高出逾五成，之後其股價曾飈升至429.54美元的高位，市值超過1120億美元。但之後沽壓湧現，Coinbase跌穿開盤價，低見每股310美元，收市報328.28美元，較開盤價低14%，但仍較參考價高三成，市值858億美元。Coinbase昨早段股價先升後回落。

鮑威爾講話後走勢反覆

Coinbase走勢反覆，被指與聯儲局主席鮑威爾周三的講話有關。他形容加密貨幣為「投機工具」，因為投資加密貨幣主要是押注其價格上漲，惟加密貨幣並未達到支付機制的地位（the status of payment mechanisms）。鮑威爾講話後，Coinbase的升幅顯著收窄，而比特幣亦由高位回落。比特幣價格周三曾漲至6.45萬美元以上的歷史高位，但在周四凌晨回落至6.2萬美元。

不過美國參議院周三確認了蓋斯勒（Gary Gensler）出任美國證交會（SEC）主席的提名，這任命被視為對加密貨幣的利好消息。蓋斯勒是麻省理工大學斯隆商學院（MIT Sloan School of Management）的教授，曾教授與比特幣和區塊鏈有關的課程。他曾公開表態支持加密貨幣，形容比特幣是「現代版黃金」。

（綜合報道）

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