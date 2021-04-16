經濟
國際金融

美3月零售銷售升9.8%勝預期 首申失業救濟人數降至57.6萬

【明報專訊】隨着美國聯邦政府上月發出新一輪紓困支票，加上疫苗接種計劃推展及防疫限制措施放寬，刺激了美國消費者的開支。美國3月零售銷售額按月急升9.8%，升幅遠高於分析師預期的6.1%，逆轉了2月按月收縮2.7%的跌勢。上月的零售銷售額按月升幅，創去年5月以來最高。當時美國聯邦政府同樣向民眾發放援助支票，刺激該月的零售銷售額按月飈升18.3％。在美國經濟活動重啟之際，就業市場顯著改善。在截至4月10日當周，美國首次申領失業救濟人數降至57.6萬，按周減少19.3萬，跌至去年3月美國疫情惡化以來的低位。

強勁的經濟數據，加上企業公布的業績理想，推動美股三大指數早段向上，道指開市升200點，與標普500指數齊創新高，納指早段升1%。不過強勁的數據未有推動美債孳息率向上，美國10年期國債孳息率回落至1.6厘以下。分析表示，這是由於年初至今的美國國債孳息率已累積頗多升幅，反映了經濟復蘇及通脹的影響。

三大指數早段向上 道指開市升200點

美國主要銀行繼續公布業績。花旗昨在公布季績之際，宣布將退出亞洲、歐洲及中東合共13個市場的消費者銀行業務，當中包括澳洲、巴林、中國內地、台灣、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、波蘭及俄羅斯，以專注於財富管理等業務。不過花旗表明，將在4個財富中心（wealth centers），包括新加坡、香港、阿聯酋和倫敦經營消費者銀行業務，預計這些地區的財富管理業務將強勁增長。

花旗退出13市場消費銀行業務

對於消費者銀行業務要退出部分市場，上月接任的花旗行政總裁Jane Fraser稱，這些消費銀行是出色的業務，但「我們沒有與同行競爭所需的規模」，花旗將繼續投資於財富管理，以及與亞洲企業客戶合作的業務。雖然花旗在華爾街扮演重要角色，但在美國的消費者銀行業務規模卻相對較小，此發展取向曾引起一些分析師的質疑。

由於壞帳問題沒有預期嚴重，花旗在釋出38.5億美元的撥備後，其首季利潤按年增長逾兩倍至79億美元，每股盈利3.62美元，遠高於分析師平均預期的2.6美元。上季收入按年跌7%至193億美元，但仍高於分析師預期的188億美元。花旗股價早段先升後回軟。自今年初以來，花旗股價已上漲約18％。

美國經濟逐漸復蘇，令銀行業擺脫壞帳惡化的陰霾。以資產值計算，美國第二大銀行美銀，上季亦從潛在壞帳的撥備釋出27億美元，帶動首季利潤按年增長1倍至80.5億美元，每股盈利86美仙，高於分析師預期的66美仙。美銀同時宣布價值250億美元的普通股回購計劃，相當於已發行股本7.3%。消息刺激美銀在開市前的股價升超過1%，但開市後股價下滑。

大型銀行釋出撥備令季度利潤上升，反映銀行業對經濟反彈的樂觀情緒。跟摩通和高盛一樣，美銀也從上季的瘋狂交易受惠。較高的交易收入及投資銀行收費，助其利潤提升。不過美銀仍因為低利率環境而影響到淨息差的表現，第一季淨利息收入總計102億美元，按年下跌16％。

美銀：低息環境為銀行帶來挑戰

美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，低利率環境繼續為銀行收入帶來挑戰，但信貸成本有所改善，而且疫情消退及經濟數據都反映復蘇加快。整體而言，美銀上季收入為228.2億美元，與去年同期相比大致持平，高於分析師預期的219億美元。此外，美國飲品巨頭百事（PepsiCo）公布，首季飲品和零食收入按年增長7%，勝於分析師預期，股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

御海灣II折實均呎1.8萬 高I期6% 臨海景觀較佳 1房折實568萬入場
御海灣II折實均呎1.8萬 高I期6% 臨海景觀較佳 1房折實568萬入場
話你知：6年前每呎樓面3720元投得地皮
話你知：6年前每呎樓面3720元投得地皮
南津‧迎岸特色戶 實呎3.1萬破頂
南津‧迎岸特色戶 實呎3.1萬破頂
陶冬再入市擎天 實呎3.5萬貴9年前九成
陶冬再入市擎天 實呎3.5萬貴9年前九成
港島南岸6期收6標 全屬港資
港島南岸6期收6標 全屬港資
鄧成波沽柴灣一籃子工廈 2年平手離場
鄧成波沽柴灣一籃子工廈 2年平手離場
惠譽確認香港AA-評級 指政治光譜收窄 憂地方事務自治權被削弱
惠譽確認香港AA-評級 指政治光譜收窄 憂地方事務自治權被削弱
余偉文：金融穩定安全顧慮 非捕風捉影
余偉文：金融穩定安全顧慮 非捕風捉影
鮑威爾口風「轉鷹」 港股受壓
鮑威爾口風「轉鷹」 港股受壓
人行MLF審慎 分析：關注通脹影響
人行MLF審慎 分析：關注通脹影響
譚仔申上市 集資擴中港兼「反攻」日本
譚仔申上市 集資擴中港兼「反攻」日本
再傳字節跳動上市 打包內地業務
再傳字節跳動上市 打包內地業務
國企基金頻沽中芯 月內兩次共套26億
國企基金頻沽中芯 月內兩次共套26億
市監局：加強執法 線上線下打擊壟斷
市監局：加強執法 線上線下打擊壟斷
領展料今年可恢復加租 去年旗下零售額跑贏大市 分析估計派息見底
領展料今年可恢復加租 去年旗下零售額跑贏大市 分析估計派息見底
莎莎銷售跑輸同業 上季未扭跌
莎莎銷售跑輸同業 上季未扭跌
港疫下數碼詐騙增 涉物流按年飈近兩倍
港疫下數碼詐騙增 涉物流按年飈近兩倍
受惠政府消費券 易付達商戶料增10%
受惠政府消費券 易付達商戶料增10%
國航3月客運運力按年升79%
國航3月客運運力按年升79%
台積電大增開支74％ 應對晶片短缺 首季多賺19.4％勝預期
台積電大增開支74％ 應對晶片短缺 首季多賺19.4％勝預期
惠譽：合資車企復蘇受累晶片荒
惠譽：合資車企復蘇受累晶片荒
首季新批按保金額大增84％
首季新批按保金額大增84％
證監譴責中庸資本 罰105萬
證監譴責中庸資本 罰105萬
Coinbase首日上市 女股神19億掃貨
Coinbase首日上市 女股神19億掃貨
戴爾分拆VMware 股價早段升8.5%
戴爾分拆VMware 股價早段升8.5%
張兆聰：光大環境博回歸A股 小注收集
張兆聰：光大環境博回歸A股 小注收集
張宗永：按趨勢入市 不求底買高賣
張宗永：按趨勢入市 不求底買高賣
技術取勝：江銅18至19元沽壓料較大
技術取勝：江銅18至19元沽壓料較大
盧駿匡：十個牛皮九個淡 減持跑輸恒指個股
盧駿匡：十個牛皮九個淡 減持跑輸恒指個股
微信女案同名者 內地列「老賴」
微信女案同名者 內地列「老賴」
失業難繳電話費？ 新地保險代付半年
失業難繳電話費？ 新地保險代付半年
劉思明：港股牛皮悶局 新天調整可吸
劉思明：港股牛皮悶局 新天調整可吸
周顯：疫情令樓巿供應現斷層
周顯：疫情令樓巿供應現斷層
譚新強：為何中國名義GDP 落後於PPP GDP？
譚新強：為何中國名義GDP 落後於PPP GDP？
湯文亮：新樓空置稅 料重啟機會微
湯文亮：新樓空置稅 料重啟機會微
港人移居新西蘭 550萬購1700呎大屋 置業成本遠低香港 享受更平衡生活
港人移居新西蘭 550萬購1700呎大屋 置業成本遠低香港 享受更平衡生活
庫存低 多區樓價破頂
庫存低 多區樓價破頂
盧楚仁：鮑威爾打退堂鼓 美股匯看高一線
盧楚仁：鮑威爾打退堂鼓 美股匯看高一線