美3月零售銷售升9.8%勝預期 首申失業救濟人數降至57.6萬

強勁的經濟數據，加上企業公布的業績理想，推動美股三大指數早段向上，道指開市升200點，與標普500指數齊創新高，納指早段升1%。不過強勁的數據未有推動美債孳息率向上，美國10年期國債孳息率回落至1.6厘以下。分析表示，這是由於年初至今的美國國債孳息率已累積頗多升幅，反映了經濟復蘇及通脹的影響。

三大指數早段向上 道指開市升200點

美國主要銀行繼續公布業績。花旗昨在公布季績之際，宣布將退出亞洲、歐洲及中東合共13個市場的消費者銀行業務，當中包括澳洲、巴林、中國內地、台灣、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、波蘭及俄羅斯，以專注於財富管理等業務。不過花旗表明，將在4個財富中心（wealth centers），包括新加坡、香港、阿聯酋和倫敦經營消費者銀行業務，預計這些地區的財富管理業務將強勁增長。

花旗退出13市場消費銀行業務

對於消費者銀行業務要退出部分市場，上月接任的花旗行政總裁Jane Fraser稱，這些消費銀行是出色的業務，但「我們沒有與同行競爭所需的規模」，花旗將繼續投資於財富管理，以及與亞洲企業客戶合作的業務。雖然花旗在華爾街扮演重要角色，但在美國的消費者銀行業務規模卻相對較小，此發展取向曾引起一些分析師的質疑。

由於壞帳問題沒有預期嚴重，花旗在釋出38.5億美元的撥備後，其首季利潤按年增長逾兩倍至79億美元，每股盈利3.62美元，遠高於分析師平均預期的2.6美元。上季收入按年跌7%至193億美元，但仍高於分析師預期的188億美元。花旗股價早段先升後回軟。自今年初以來，花旗股價已上漲約18％。

美國經濟逐漸復蘇，令銀行業擺脫壞帳惡化的陰霾。以資產值計算，美國第二大銀行美銀，上季亦從潛在壞帳的撥備釋出27億美元，帶動首季利潤按年增長1倍至80.5億美元，每股盈利86美仙，高於分析師預期的66美仙。美銀同時宣布價值250億美元的普通股回購計劃，相當於已發行股本7.3%。消息刺激美銀在開市前的股價升超過1%，但開市後股價下滑。

大型銀行釋出撥備令季度利潤上升，反映銀行業對經濟反彈的樂觀情緒。跟摩通和高盛一樣，美銀也從上季的瘋狂交易受惠。較高的交易收入及投資銀行收費，助其利潤提升。不過美銀仍因為低利率環境而影響到淨息差的表現，第一季淨利息收入總計102億美元，按年下跌16％。

美銀：低息環境為銀行帶來挑戰

美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，低利率環境繼續為銀行收入帶來挑戰，但信貸成本有所改善，而且疫情消退及經濟數據都反映復蘇加快。整體而言，美銀上季收入為228.2億美元，與去年同期相比大致持平，高於分析師預期的219億美元。此外，美國飲品巨頭百事（PepsiCo）公布，首季飲品和零食收入按年增長7%，勝於分析師預期，股價早段微升。

（綜合報道）

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