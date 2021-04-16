經濟

台積電大增開支74％ 應對晶片短缺 首季多賺19.4％勝預期

【明報專訊】全球晶片出現短缺，代工大廠台積電昨日公布首季業績時宣布，因應市場需求，上調全年資本支出預測，由之前的250億美元至280億美元，調升至300億美元，按年將大增74％，創歷來最大增幅。台積電總裁魏哲家表示，全年產能緊張，資本預測與3個月前相比，每個產品平台均有上升空間，集團上調資本開資符合市場預期。

明報記者 陳麗歡

首季台積電收入按年升25.4％至129.2億美元，按季則升1.9％。純利達1396.9億元新台幣，按年升19.4％，勝市場預期。毛利率達52.4％，按年升0.6個百分點，淨利率達41.5％，按年升0.1個百分點，均符合此前集團的指引。

預測次季營收可再上升

台積電亦預測次季營收可再上升，介乎129億美元至132億美元之間，營業毛利率則可能下滑，料為49.5%至51.5%，營業淨利率預測為38.5％至40.5％。儘管集團首季盈利勝預期，其ADR（美國預託證券）昨晚早段跌3%。

首季按製程分類，成熟製程的5納米及7納米佔銷售比例達49%。當中，7納米佔比按季增6個百分點至35％，5納米則按季減6個百分點至14％。

晶片按用途劃分，車用電子晶片銷售按季大增31％，升幅較前一季的27％更大。高效能運算晶片按季升14％。物聯網晶片銷售於去年第四季按季跌13％，首季則按季升10％。智慧型手機晶片則按季跌11％。

雖然車用晶片受到市場需求強勁，按季銷售表現持續增加，但其收入佔比僅達4％，物聯網收入佔達9％，高效能運算收入佔比達35％，智慧型手機的收入佔比仍保持最大，達45％。

魏哲家：台缺水嚴重 不影響生產

今年初汽車製造商紛紛向台灣的晶片商發出「求救」，要求台積電等晶片商優先考慮生產車用晶片，讓車企能如期完成汽車交付。據台媒報道，車用晶片令台積電首季進行產能調配，以優先供應車用晶片幫助車企緩解晶片短缺情况。報道引述魏哲家表示，車用晶片與零組件的生產時間較長，生產供應鏈過程複雜，至少需要6個月時間，預計第三季汽車晶片短缺將大幅改善，但全球晶片短缺的情况，仍將持續至2022年。

魏哲家又表示，外界關切的台灣缺水嚴重問題，台積電會與台府合作就節水及開發水資源共同努力，不會影響生產。魏哲家又提及，4納米製程預計今年下半年試產，並於明年量產，3納米製程亦將於今年試產，並依原訂進度在明年下半年量產。

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