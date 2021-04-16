國航3月客運運力按年升79%

東航南航皆增逾倍

東航（0670）3月份的客運運力投入按年升143.74%，旅客周轉量按年升219.91%，客座率為72.91%，按年升17.36個百分點。其中內地和地區航線客運運力投入分別按年升216.52%和11.12%，旅客周轉量分別按年升299.11%和123.35%；國際航線客運運力投入按年跌76.47%，旅客周轉量按年下降82.23%。東航的貨運已交由中國貨運航空獨家經營，3月貨郵周轉量按年升189.5%。

南航（1055）方面，3月份團客運運力投入按年升113.2%，旅客周轉量按年升174.38%，客座率為74.96%，按年上升16.71個百分點。當中內地和地區的客運運力投入分別按年升139.8%和106.66%，旅客周轉量分別升202.02%及245.31%；國際客運運力投入按年跌51.2%，旅客周轉量按年跌52.78%。3月份的貨運運力投入按年升80.81%，貨郵周轉量按年升30.2%。