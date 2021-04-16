受惠政府消費券 易付達商戶料增10%

商戶支付系統安裝比率升至六成

勞俊傑又表示，電子消費券的誘因提升商戶的安裝率，由以往的五成以下，增至約六成。易付達總經理黎萬信則透露，中小企主要查詢AlipayHK、WeChat Pay HK和八達通的安裝詳情，相反大型企業主要查詢Tap & Go「拍住賞」的安裝。

黎萬信又透露，以門店數目計算，目前中小企客戶量佔比達一半，約2萬個，但交易額佔比不足三成。

黎萬信稱，公司以「零機價」及「零月租」提供服務，只收取交易費。目前易付達的VISA、Mastercard和八達通交易費為1.5%，而Alipay HK和WeChat Pay HK的交易費為1.2%。

易付達去年底推出電子優惠券服務「e+齊齊賞」，平台可售賣現商戶的現金券或優惠券，用戶亦可查詢不同品牌的優惠詳情。黎萬信表示，目前「e+齊齊賞」參與商戶約200個，用戶達6000個。