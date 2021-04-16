港疫下數碼詐騙增 涉物流按年飈近兩倍

騙徒瞄準網購熱潮出手

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，疫情期間更多人在網上購物，騙徒知悉商品必須經由物流公司送遞，他們的目標是偷取客戶真實訂單貨品並轉運，或者利用遭入侵的消費者帳戶，下達欺詐的訂單，即先以真實客戶地址作為送貨地址，在發貨後再將其轉運。

此外，因為防疫措施限制，促使更多人留在家中，花更多時間玩遊戲，源自香港且針對電子遊戲的可疑詐騙案因而上升122% 。

逾四成Z世代稱曾是詐騙目標

此外，環聯在今年3月進行調查，發現有36%香港消費者近期曾成為數碼詐騙的目標，較去年同期增加20%。有44%的Z世代（即1995年至2002年間出生）表示，他們曾成為騙徒的目標，與其他各年齡層相比人數最多，其後則為千禧世代（即1980年至1994年間出生），該佔比為40%。報稱成為新冠疫情相關數碼詐騙目標的香港消費者中，網絡釣魚為最常見的詐騙類型，有37%的受訪者表示曾收到網絡釣魚信息。