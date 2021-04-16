經濟

莎莎銷售跑輸同業 上季未扭跌

【明報專訊】雖然香港首兩個月零售有喘定迹象，化妝品股莎莎國際（0178）尚未扭轉跌勢，昨公布截至今年3月底止第四季營業額按年下跌3.4%至8.188億元，跌幅有所收窄是因為對上一年基數極低，澳門內地訪客人次回升、電商及內地業務持續增長，港澳市場零售及批發同店銷售仍按年下跌18.8%，營業額亦跌18.8%至5.341億元。反觀同日公布數據的六福（0590），第四季整體同店銷售由上季跌轉升，且按年大升三成，港澳市場同店亦升19%。

六福同店銷售按年升30%

莎莎指出，與2019財年比較，集團第四季營業額仍減少59%，跌幅按季略為增加，港澳營業額仍跌69.1%。集團又指，香港仍未通關令內地旅客人次低迷，銷售以本地客為主導，期內受第四波疫情影響，拖累銷售表現，去年低基數效應下，第四季零售銷售按年跌幅收窄至32.8%。集團主席及行政總裁郭少明指出，隨着香港開始接種新冠疫苗，希望最差時間已過，但通關前經營環境仍充滿不確定性，為盡快轉虧為盈和增強長遠盈利能力，將持續減低成本和改善成本架構。

另外，內地零售業務因零售網絡擴張，期內錄得1.022倍增長，較2019財年同期升4.9%，馬來西亞仍受疫情影響，第四季銷售按年跌28.9%。截至上月底，莎莎共有232間零售店，港澳佔100間，較去年同期大減12間店舖。莎莎昨收市報1.86元，升0.54%。

另一方面，六福截至今年3月底止第四季整體同店銷售按年升30%，當中以黃金產品同店銷售表現最強勁，按年升42%；黃金（重量）及定價首飾亦分別升25%及17%。集團指出，由於低基數效應加上過去兩個月金價回落，令零售業務同店銷售由跌轉正，而疫情受控亦帶動內地同店銷售期內錄得近一倍升幅，港澳同店銷售亦由跌轉升。集團料隨着疫苗推出後，疫情可逐步緩和，宏觀經濟及零售氣氛亦會進一步恢復，料銷售表現不久有良好改善。

相關字詞﹕同店銷售 六福 莎莎國際 新冠肺炎

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