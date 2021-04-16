經濟

領展料今年可恢復加租 去年旗下零售額跑贏大市 分析估計派息見底

【明報專訊】領展（0823）將於5至6月份公布截至今年3月底止的全年業績，集團日前與投資者會面，據投行報告引述管理層稱，由去年4月至12月底止，旗下在港商場零售額下跌約10.8%，較同期整體香港零售跌逾21%為佳。領展指出，上年下半年度續租租金仍然下跌，與上半年度跌2.6%水平差不多，但相信新一個財年已可恢復加租。摩根士丹利又估計，領展在去年公布的6億元支援計劃，不會繼續加碼。

領展昨日收報74.6元，全日升近1%，創1個月高位。

大摩指出，領展與投資界日前舉行線上會議時透露，續租租金下跌壓力已經見底，雖然截至今年3月底止的上一財年仍然下跌，但有望在今個財年恢復加租。根據領展歷年年報及中期業績報表數據顯示，該公司的續租租金加幅已連續兩年下滑，到2020年9月底止的中期，更首次跌至出現負數（見圖），意味有租戶可減價續租。

大摩料6億支援計劃不會加碼

大摩指出，領展旗下商場維持高出租率，租戶銷售亦正在恢復中，預期今個財年新收購物業會帶來更多貢獻，但未必會推出股份回購。該行稱，領展的租戶零售額按年只跌10.7%，比大市全年跌21.6%為少，零售物業出租率高企97.1%水平。停車場收入則維持穩定，未見進一步下跌。受惠於較多人外出，時租車位在下半年度的表現較上半年度為佳。

另外，香港物業的出租成本仍然處於15.5%高水平，情况可控。該集團現有淨負債比率為19.2%，儘管目前物色收購會遇到競爭，但是有空間將該比率提高至20%的中高位水平，可供收購所需。

該行又預期，領展不會進一步在6億元的支援計劃基礎上加碼，對每單位分派的影響將在去年業績反映。

零售客流重返疫前八至九成

至於內地市場方面，大摩指出，領展的內地物業零售額及客流分別回復至新冠疫情爆發前的90%及80%水平。深圳中心城的資產增值計劃有望在今年底完成，涉及投資3.02億元，料爭取到雙位數字投資回報率。該行預期，領展每單位分派去年度見底，展望將來恢復至不平均的單位數字增長。

美銀則預期，領展會受惠於港府的5000元電子消費券派發計劃、本地消費復蘇及通關。美銀預期，領展的續租租金調整率，會與去年9月底止上半年度的負2.6%水平相若，並預期2022年度會處於持平。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕美銀 摩根士丹利 領展

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