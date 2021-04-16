再傳字節跳動上市 打包內地業務

報道指出，字節跳動或通過將中國資產上市，集資至少數十億美元，不過商議仍處於初期階段，規模仍有可能出現變化，字節跳動未有回應相關查詢。

捍宇醫療擬下季港集資39億

內媒早於周三報道，字節跳動已向聯交所提交承銷商聘用函，將於本季遞交上市申請，估值更達「天價」的4000億美元（約3.12萬億港元），不過晚上突然刪去報道，字節跳動對報道亦不予置評。

另外，據路透旗下IFR引述消息指，上海捍宇醫療科技計劃第三季在港上市，集資最多5億美元（約39億港元）。

捍宇醫療已向聯交所提交上市申請，聯席保薦人為中金及花旗。初步招股文件顯示，集團致力研發結構性心臟病領域的創新醫療器械，並推動商業化，核心產品ValveClamp可望在2023年首季完成註冊，成為首款國內開發的經導管二尖瓣（TMV）器械。

陽光城分拆物管公司IPO

再有物管股計劃在港上市，深圳上市的陽光城集團公布，分拆物業管理公司上海陽光智博生活服務在港上市，陽光智博擬在H股發行前或掛牌後，向監管機構申請將上市前已發行內資股或境內未上市股份到港交所內流通。

陽光城表示，陽光智博上市後不會對其他業務板塊運作構成任何實質性不利影響，亦不會影響公司獨立上市地位。

明報記者

[新股]