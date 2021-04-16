譚仔申上市 集資擴中港兼「反攻」日本

【明報專訊】日本丸龜製麵母企東利多四年前先後收購兩大本地米線品牌「譚仔」及「譚仔三哥」，重組成譚仔國際，昨日正式申請上市。據初步申請上市的招股文件，譚仔國際現時在港經營譚仔雲南米線及譚仔三哥米線品牌的快速休閒連鎖餐廳，在內地及新加坡亦有經營業務。現時合共經營148間餐廳。集團截至去年3月底止年度純利約1.91億元，每日每店平均獲695位食客光顧，全年出售米線約2893.7萬碗。
去年底止9個月 純利2.3億
招股書披露集資用途，透露譚仔計劃「反攻」母公司根據地日本，上市所得資金主要擬用於擴充中、港、星、日本及澳洲的餐廳網絡、中央廚房、翻新及提升經營設備、提升系統、國際品牌建設及一般營運資金。集團獨家保薦人為國泰君安。
截至2020年3月底止年度，譚仔國際收益達16.91億元，按年增長8.67%；純利為1.91億元，按年微跌3.45%。截至2020年12月底止9個月，收益亦達6.49億元，按年減少1.83%；純利則達2.31億元，按年增長32.57%。
在新冠肺炎疫情期間，譚仔國際從業主方面獲得租金寬免1300萬元，由截至2020年3月底止年度起，獲得香港及新加坡政府疫基金的補貼共1.58億元。該集團表示，未來會視乎經營業績、業務發展等因素去決定派息。