譚仔申上市 集資擴中港兼「反攻」日本

去年底止9個月 純利2.3億

招股書披露集資用途，透露譚仔計劃「反攻」母公司根據地日本，上市所得資金主要擬用於擴充中、港、星、日本及澳洲的餐廳網絡、中央廚房、翻新及提升經營設備、提升系統、國際品牌建設及一般營運資金。集團獨家保薦人為國泰君安。

截至2020年3月底止年度，譚仔國際收益達16.91億元，按年增長8.67%；純利為1.91億元，按年微跌3.45%。截至2020年12月底止9個月，收益亦達6.49億元，按年減少1.83%；純利則達2.31億元，按年增長32.57%。

在新冠肺炎疫情期間，譚仔國際從業主方面獲得租金寬免1300萬元，由截至2020年3月底止年度起，獲得香港及新加坡政府疫基金的補貼共1.58億元。該集團表示，未來會視乎經營業績、業務發展等因素去決定派息。

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