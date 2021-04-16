經濟

鮑威爾口風「轉鷹」 港股受壓

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾周三出席活動時，對於退出刺激政策的先後次序給出更確實的說法，他指出，聯儲局可能會在遠早於考慮加息之前，便會先逐步減少買債規模。

「減買債料遠早於考慮加息」

鮑威爾周三在華盛頓經濟俱樂部主辦的線上活動中說，「在朝着去年12月訂立的目標取得明顯進展後，我們會縮減購債規模，這很可能遠早於我們考慮加息問題的時間」。

聯儲局副主席Richard Clarida同日發表演說時，也對退出刺激政策的順序提出類似觀點，他說，「我們將在某個時候降低資產購買步伐，然後再作其他退出的決定」。

北水昨淨流出逾5.5億

鮑威爾稱，將等到通脹率持續達到2%，且就業市場完全恢復後，再考慮提高利率，這兩個條件不太可能在2022年底全部滿足。上月議息會議的點陣圖預示，利率在2023年底一直都會維持在零水平。Clarida則指，2021年美國經濟增長可能是35年以來最快的，但他們不會根據預測採取行動，他們會關注就業市場指標和通脹數據。

港股昨日未見受鮑威爾腔調逐步「轉鷹」所影響，全日保持窄幅上落，恒指最多跌370點，收市跌107點，報28,793點，繼續受制於2月以來的下降軌（見圖）。成交續減少，全日主板成交1245億元，北水轉為淨沽港股5.54億元。國指則跌93點或0.85%至10,905點，科指跌82點或1%至8142點。鮑威爾的言論亦未有刺激債息再升，美國10年債息由昨天凌晨的1.64厘回落至晚上的1.59厘。

個股方面，銀娛（0027）昨跌2.4%，為表現最差的藍籌股；長實（1113）回購加碼，昨升2.2%。快手急挫7.8%至240元的上市新低，眾安（6060）亦跌5%。

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