余偉文：金融穩定安全顧慮 非捕風捉影

指國家與金融安全互相依賴

對於國家安全和金融安全的關係，余偉文表示，隨着金融業高速數碼化和網絡化，網絡攻擊的隱患日增；不法資金試圖通過金融系統轉移；社交媒體不時有人惡意散播和鼓動不利於金融穩定的言論和行為；金融成為地緣政治手段的可能等，令金融安全面臨重大挑戰。金融業的特點是市場高度敏感、傳染性強、傳遞快、影響大，破壞力可以非常巨大。

兩年動盪考驗 銀行業表現滿意

余偉文指出，金管局在金融安全的工作，主要體現在確保「三個穩定」，包括貨幣穩定、銀行穩定和跨市場穩定；以及「四道防線」， 即網絡安全、金融機構依法合規經營、堅定信心、意識上的防線。他又提到，2019年社會動盪及接下來的疫情帶來重大考驗，但銀行業在這場測試中交出了令人滿意的成績表。同時，在市場波動時，聯繫匯率一直被穩住，過去一年多港元一直處於強方，流進港元的資金總額達到500億美元的規模，支付系統繼續安全和有效地運作。