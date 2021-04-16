經濟

惠譽確認香港AA-評級 指政治光譜收窄 憂地方事務自治權被削弱

【明報專訊】過去兩年曾7個月內兩度下調香港評級的惠譽昨日公布，維持香港長期外幣發行人違約評級為「AA-」級，展望為穩定。該行認為，香港的評級受良好的公共財政管理紀錄、強勁的外部財政緩衝，以及高人均收入所支持。不過惠譽認為，持續的社會政治撕裂，影響公眾對政府治理的信心，近日中港官員的立法手段，收窄政治光譜的多元性和表達的自由，令人產生香港對地方事務自治權被削減及走向集權化的觀感。「自治遭侵蝕」這一點，正是該機構此前把香港降級的理據之一。

明報記者 歐陽偉昉

惠譽指出，以上政治趨勢反映在世界銀行的世界管治指標（WBGI），以及中國和西方正在加劇的地緣政治衝突。WBGI是由世界銀行公布，評分由2.5分至負2.5分。去年9月公布的2019年指數中，香港在「政治穩定和消除暴力」下跌1.06分至負0.27分，「話語權和問責性」評分按年跌0.26分至0.21分，「監管質量」下跌0.25分至1.98分，6項指標中僅有「控制貪污」一項上升。

引世銀指標 反映香港政治趨勢

不過惠譽指，香港去年資本市場集資、商業註冊和資本淨流入強勁，反映《國安法》立法不影響香港作為領先的金融和商業中心。惠譽指，香港作為中資企業首要離岸金融中心地位不輕易被取代，相信即使本港政制有其他改變，政府仍維持資金自由進出。

惠譽在2019年9月將香港信貸評級由「AA+」降至「AA」，去年4月再降至「AA-」。該行曾表示香港的自治地位遭到侵蝕，而香港與內地在經濟、金融和政治聯繫逐步增加，意味將來本港體制和監管方面都會面臨不少挑戰，或會收窄中港在評級差距。

料離岸中心地位難被取代

惠譽是次提及，除了信貸基礎受新冠肺炎疫情打擊外，近年香港與內地管治聯繫更緊密，皆為限制本港評級的因素。

保長期緩衝 財赤可逐步減少

財政方面，惠譽指出，雖然本財年香港政府預期將錄得赤字，但政府希望在保留長期財政緩衝和提供疫後經濟復蘇援助取得平衡，可逐步減少財赤，赤字佔本地生產總值料自上個財年的10.4%，今個和下個財年降至4.7%和2%。惠譽亦預計香港今年經濟增長4.5%，經常帳順差佔本地生產總值可升至6.6%。另外，本港持有4900億美元外儲，等於貨幣基礎1.8倍，足以維持聯繫匯率。

相關字詞﹕公眾財政 信貸評級 惠譽 聯繫匯率 國安法 新冠肺炎

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