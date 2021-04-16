鄧成波沽柴灣一籃子工廈 2年平手離場

另一方面，近年銳意拓展本港物業市場的萬科，昨日透過強制拍賣，以底價2.76億元一統深水埗醫局街227至233號項目業權，以最高可建樓面約3.78萬方呎計，每方呎樓面地價約7300元。資料顯示，項目現為2幢商住大廈組成，地盤面積約4200方呎，現規劃為「住宅（甲類）6」地帶。

萬科底價2.76億一統醫局街項目

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指出，深水埗屬舊區，吸引發展商併購舊樓，預料是次強制拍賣結果對該區一帶樓價有正面影響。

此外，地政總署公布，今年首季補地價收入總額約99.3億元，較去年第四季的83.02億元，按季上升約19.6%，有關補價金額連升4個季度，創出9個季度最多。

億京觀塘工廈重建商廈 補價7.8億

其中億京2017年12月以13.2億元購入的觀塘道368號英亞工廠大廈，完成補地價手續，涉7.8億元，以總樓面面積約25萬方呎計，每方呎樓面補價約3120元。

據悉，項目已獲屋宇署批出建築圖則，准在3層地庫之上，興建1幢33層高商廈。