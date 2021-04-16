港島南岸6期收6標 全屬港資

市場估值最高約百億

再度以獨資入標的嘉華，該集團香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，港島鐵路上蓋供應少，看好項目發展前景。她又稱，本港對房屋的需求強勁，預計樓市將平穩發展。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，項目是港島南岸項目最後一幅地皮，故以獨資競投，而出價已考慮市况因素。

萊坊執行董事林浩文表示，入標發展商較預期少，但因為政府土地供應不多，相信「一鐵一局」項目仍具吸引力。他估計，項目將以興建中型單位為主，預計住宅部分落成後，每方呎可以2.8萬元出售。

港島南岸6期為港島南岸最後一期住宅發展項目，市場消息稱，項目補地價金額逾49.45億元，以可建總樓面約50.4萬方呎計，每方呎樓面地價9818元，較去年12月港島南岸5期每呎樓面補地價約10,119元略低3%，但高於第1期晉環每方呎樓面補價8119元、第3期每方呎樓面補價8614元，分別21%和14%，屬港島南岸項目中第三低。另發展商亦需額外提供一口出價決勝負。綜合市場人士估計，若連同補地價計算，項目估值約80億至100億元，每方呎樓面地價約1.6萬至2萬元。

規劃署不反對英皇蠔涌建15洋房

此外，英皇國際（0163）早前就西貢蠔涌項目向城規會提交修訂方案，擬建15幢3層高洋房，較過去增2幢洋房，總樓面面積約2.6萬方呎。有關申請將在今日城規會審理，據規劃署文件顯示該署不反對申請，預計今日可獲通過。