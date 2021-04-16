經濟

陶冬再入市擎天 實呎3.5萬貴9年前九成

【明報專訊】近月樓價重拾升軌，即使9年前曾指「樓市過於瘋狂」的投行分析員陶冬，亦於近期疫情下破頂價再次入市，並創出九龍站擎天半島2房成交價新高紀錄。

土地註冊處顯示，擎天半島3座高層A室，實用632方呎，2房間隔，上月以2200萬元易手，實呎34,810元，登記買家為陶冬（TAO DONG），與瑞信私人銀行亞太區副主席陶冬同名，預料為同一人。而是次以首置身分入市，即支付約94萬元釐印費。單位原業主以公司名義持有，董事英文名為普通話拼音，料為具內地背景人士，早於2007年以626萬元購入，今次轉手帳面獲利1574萬元或2.5倍。翻查資料，屋苑2房戶對上成交價紀錄為2019年9月由3座高層B室所創下，實用633方呎，成交價2080萬元，即新紀錄較舊紀錄高6%。

9年前沽擎天3房 指「樓市過於瘋狂」

事實上，陶冬早於2006年870萬元購入2座一個3房單位，實用1052方呎，2012年以1890萬元沽出，當時他曾認為香港樓價已不可控，選擇賣樓。不過，當年他沽出單位實呎僅17,966元，即是次入市呎價較9年前沽出呎價高94%。另外，陶冬今年2月份曾在其專欄表示，美元信譽正在破產，遲早連累港元和港元資產，呼籲財政司長陳茂波思考聯繫匯率制度是否符合香港最大長遠利益的安排。

本地創投基金創辦人6億購山頂道屋

另外，土地註冊處亦顯示，由九倉（0004）持有、會德豐銷售的山頂道77/79 PEAK ROAD，上月獲本港創投基金「海闊天空創投」的創辦人方仁宙及相關人士，斥逾6億元購入77B 洋房，實用6676方呎，連2947方呎花園，停車位面積1181方呎，實呎約9萬元。是次買家支付樓價4.25%、約2553.74萬元作稅款，即以「首置」名義入市。據悉，方仁宙與其父、即資深投資者方勳，過去曾購入不少豪宅，如2012年以8800萬元購入中半山The Albany高層戶，實呎約3.45萬元，一度創屋苑標準戶呎價新高。

資料亦顯示，本港知名導演吳思遠及其家族成員，早前以共1971.2萬元，連購何文田新盤KADOORIA 4個地庫車位，成交價介乎484萬至501.6萬元，吳思遠家族早於2017年斥3.9億元購入該盤3伙。

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