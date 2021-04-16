南津‧迎岸特色戶 實呎3.1萬破頂

實用164方呎連214方呎平台

港鐵（0066）黃竹坑站港島南岸6期昨日截標之際，路勁（1098）和平保（2318）合作的港島南岸第1期晉環，日前已獲批預售，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，集團擬日內上載樓書、下周開放示範單位及開價，預料最快下月初開售。

晉環擬日內上載樓書

晉環提供800伙，包括62個開放式戶，實用290至294方呎；1房戶133伙、實用368至392方呎；2房戶274伙、實用475至612方呎；3房戶222伙、實用639至937方呎；4房戶58個，實用965至1302方呎，晉環同時設有51個特色戶。

新界方面，嘉里（0683）已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，透過招標售出山庭8號屋，該洋房實用2865方呎連1034方呎花園，成交價7412萬元、實呎25,871元，為滿名山本月首宗一手成交。

此外，長實（1113）沙田麗坪路名日‧九肚山，本周累錄3宗洋房成交，最新以2548.7萬元售出5號屋，實用907方呎連499方呎花園、實呎28,100元，買家如180日內完成交易，可獲3.5%現金回贈。信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，新沽出5A座6樓C室，實用455方呎2房戶，成交價976.53萬元、實呎21,462元；項目年初推出至今累售59伙，套現5.5億元。