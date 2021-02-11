經濟

御海灣II折實均呎1.8萬 高I期6% 臨海景觀較佳 1房折實568萬入場

【明報專訊】本月上半月一手錄不足400宗成交，踏入下半月，多個新盤相繼開價。新地（0016）旗下已獲批入伙紙的屯門御海灣II，以折實均呎18,419元首推88伙，1房折實入場費567.8萬元；以呎價而言，較去年7月御海灣首推折實均呎17,377元高約6%，亦再創屯門新盤首批平均實呎新高紀錄，相信與御海灣II擁有更優質海景，以及項目關鍵日期為今年6月、接近現樓等因素有關。

明報記者 林可為 歐陽慧恩

另外，值得留意的是，御海灣II首張價單有93%單位，折實價低於800萬元，意味買家最高可承做九成按揭（連按保）。今年迄今累售約300個單位的新地，目前同步開售兩個新界新盤，當中沙田半山多石街瓏珀山，今日首推40伙招標。至於已獲批入伙紙、單位總數406伙的御海灣II，昨日首推88伙，戶型涵蓋1房、1房連儲物室和2房戶；景觀主要分兩類，向南可望海景、向北望內園景。

首批逾九成折實低於800萬

價錢方面，88伙價單定價由727.95萬至1060.47萬元，發展商提供3種付款方式，最高折扣為60日付款法的22％，整批單位折實均呎18,419元。至於90日、360日付款法的直減折扣，分別為19%和17%。以最高享22%折扣計，單位折實價567.8萬至827.16萬元；入場單位為1座3樓Q室，實用299方呎1房戶，折實價567.8萬元、折實實呎18,990元。

若與區內二手比較，屯門市中心屋苑瓏門及新近入伙的城‧點，現時二手平均實呎1.76萬元、1.86萬元水平，御海灣II首推折實均呎分別高約5%及相若；若相比毗鄰樓齡逾20年的南浪海灣平均實呎1.27萬元，則高逾四成。

明天起收票 最快下周開售

新地代理業務總經理張卓秀敏形容，今次開價屬「海景靚價」，御海灣II明天起收票，及對公眾開放現樓及位於九龍站環球貿易廣場（ICC）示範單位。她續稱，去年推售的御海灣，平均成交呎價逾1.86萬元，故御海灣II將有機會加價。市場估計，御海灣II最快下周開展首輪銷售。

御海灣II現已獲批入伙紙，若買家採60日付款計劃，當中有82伙、即93%單位的折實價低於800萬元，意味買家最高可承做九成按揭（連按保）；另6伙折實價為801.18萬至827.16萬元，意味可承做最高八成按揭（連按保），相信可吸引首置上車客和年輕分支家庭客。

發展商亦有提供75%備用一按，如相關貸款少於70%，首3年息率為P減2.85厘，之後全期P加1厘（P為5厘、下同）；相關貸款如多於70%，首3年息率改為P減2.35厘，之後息率一樣，最長還款期25年，申請人士需出示入息及還款能力等證明文件。

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