在港買樓從來不易 要靠家人齊心合力

先偕兄長置業供父母退休 結婚再買樓自住

在記者看來，梁永祥經過努力學習，既改善自身及家人生活，亦貢獻社會，是香港人獅子山精神的寫照，故此亦請教他的置業心得。

他回憶，在自己年幼時一家六口曾住過板間房，後來父親獲公司安排宿舍，居住環境始有改善；而他在大專畢業數年後買樓，是與哥哥聯名合資，作父母退休之用，他則在結婚組織家庭時才以個人名義首次置業。他強調，在本港置業從來也非易事，但若與家人齊心合力，還是可以找到安樂窩的。

[名人樓市論壇]