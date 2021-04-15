在港買樓從來不易 要靠家人齊心合力

【明報專訊】梁永祥在本港土生土長，1970年代中期18歲中學畢業，在浸會學院(現為浸會大會)英國語文及文學系修讀4年期間，為當渡海小輪船長的父親分擔經濟壓力，一直在美國運通信用卡從事一份電話授信員的夜間工作，半工讀月賺約800元；他於1978年畢業後繼續任職美國運通，並在短短6年內升職至信貸部總監，31歲被挖角至渣打香港任信用卡中心主管，跟着轉職多間金融機構，先後出任恒生銀行執行董事，新鴻基金融行政總裁，匯立銀行總裁等，當中他在1992年任職恒生銀行時年薪已達200萬元。他在2017年5月退休後，近年被委任多項非政府機構職務，現時除了是劏房租管小組主席外，亦是法律援助服務局主席。
先偕兄長置業供父母退休 結婚再買樓自住
在記者看來，梁永祥經過努力學習，既改善自身及家人生活，亦貢獻社會，是香港人獅子山精神的寫照，故此亦請教他的置業心得。
他回憶，在自己年幼時一家六口曾住過板間房，後來父親獲公司安排宿舍，居住環境始有改善；而他在大專畢業數年後買樓，是與哥哥聯名合資，作父母退休之用，他則在結婚組織家庭時才以個人名義首次置業。他強調，在本港置業從來也非易事，但若與家人齊心合力，還是可以找到安樂窩的。