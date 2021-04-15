灣區須知：數字人幣與紙鈔對等 可加入支付錢包增值

法定數碼貨幣與比特幣等數碼代幣相比，兩者最關鍵的區別在於是否有國家信用背書，能否保證幣值穩定。就拿比特幣來說，幣值無法保持穩定，價格大幅波動是常事，今年比特幣一度「雪崩」式下跌。

facebook計劃推出的天秤幣（Libra）與數字人民幣等法定數碼貨幣的性質也不相同。Libra擬與法定貨幣「掛鈎」成為一種穩定貨幣，希望成為與主權國家脫鈎、並能保持幣值長期穩定的國際儲備貨幣。但在信用貨幣時代，Libra如何讓人信任並使用是一大問題。Libra發起方包括多家公司，但並未取得國家信用背書，因此，不少曾參與的公司都先後退出了Libra計劃。

屬官方數碼貨幣 價格較穩定

與比特幣、Libra不同的是，中國數字人民幣是由人民銀行發行的數碼形式法定貨幣，具有價值特徵和法償性。數字人民幣與紙鈔、硬幣等價，紙鈔能買的東西，數字人民幣都能買；紙鈔能兌換的外幣，數字人民幣也能兌換。

還有人會問，銀行卡上的餘額不也是數碼化？它與數字人民幣有什麼區別？簡單來說，數字人民幣是貨幣、是錢，而銀行卡上的餘額是存款。對於存款，銀行會按照相關規定計付利息。數字人民幣等同於現金，放在數字人民幣錢包的數字人民幣是不計利息的。

數字人民幣與微信支付、支付寶等支付工具有何區別？人民銀行數碼貨幣研究所所長穆長春解釋，微信支付和支付寶是金融基礎設施，是「錢包」；數字人民幣是支付工具，是「錢包」的內容。數字人民幣發行後，大家仍然可用微信支付、支付寶支付，只不過「錢包」裝的內容增加了央行貨幣。

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