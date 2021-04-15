踏入2021 深圳廣州經濟再領跑

關家明指出，「製造和貿易」表現依然出色，令人驚喜的是「零售和批發」的景氣指數超過IT和金融服務，位居第二，這意味中國服務業復蘇範圍正在擴大。他認為，深圳和廣州除了在製造和技術方面有優勢以外，其發達的服務業也可能是推動其最近在各市中表現出眾的原因之一。不過，報告亦指最讓人擔憂的是2021年生產成本趨升等挑戰。

零售批發表現 超越IT金融服務

另外，超過20%的受訪者已經使用人民幣進行貿易結算，另有16%的受訪者計劃今年開始使用人民幣結算。調查亦發現政策仍有放寬空間，跨境資金流動預計將更加容易。

如果港人落戶大灣區，數據顯示深圳和廣州屬大灣區領跑城市，深圳和廣州上一次總體得分領先，是2020年第二季度，雖然兩地曾在2020年下半年表現較遜色，但現時已再度超前，反映城市在去年復蘇下的競爭力，以及擁有受益於疫苗推廣所引發的出口復蘇的固有優勢，更重要的是服務業的擴張和反彈。

相比之下，佛山儘管不如香港疲弱，但在經歷2020年第四季度的強勁表現後，在大灣區內地城市中明顯表現遜色。佛山政府最近宣布，將為科技初創公司提供資金支援，符合條件的公司可獲得高達2000萬元人民幣的資助，並希望吸引鄰近的大灣區城市的人才。若港人從事科技初創行業，也可以留意佛山是否適合自己發展。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，在大灣區不少企業開始將結算貨幣設為人民幣。超過40%的受訪者認為，到2021年中和年底，人民幣匯率將保持在當前6.4至6.6區間內。劉指出，「這種輕微的中性至升值偏向與我們的觀點一致，即中國的穩健增長，以及受全球量化寬鬆和納入指數推動的持續資本流入，可能會繼續支撐人民幣」。

深圳再推數字人幣試點「升級版」

21%的受訪者表示，他們已經開始使用人民幣作貿易結算，該比例超過全國範圍內的官方數據。官方數據顯示，2021年2月，中國商品貿易總額約有15%是以人民幣結算。在這21%的受訪者中，略超過一半的人預期2021年人民幣使用率將會增加，其餘多數人則預期不會有變化。另有16%的受訪者目前未在國際貿易中使用人民幣計價，但計劃在2021年開始使用，這支持人民幣全球化在未來幾個季度可能出現明顯加速的看法。

以往在中國營商最怕「假鈔」，近年電子貨幣令大家日常購物更方便，而深圳自4月10日至23日再推行數字人民幣試點「升級版」，測試者擴至50萬人，其間只要在深圳，即可申請成為數字人民幣「白名單」用戶，在指定商家消費可無限次享受數字人民幣專屬優惠。目前深圳完成數字人民幣系統改造的商戶有3萬多家，本次消費優惠額度1000萬元。

深圳市再推數字人民幣試點「升級版」，還沒有下載「數字人民幣App」的市民，4月10日9時起可預約報名，搖號中籤後即可參與優惠。據悉，此次羅湖區「數字人民幣春之禮」活動由羅湖區政府主辦，羅湖區政府和轄區內營運機構共同出資，面向深圳地區「數字人民幣App」用戶推出總計1000萬元的優惠。本次活動將抽選50萬名「數字人民幣App」新用戶，4月10日至19日每日主辦方通過「搖號抽籤」的方式，向5萬名中籤者推送中籤短訊，並開放查詢，未中籤者無短訊通知，將自動進入下一輪抽籤。

明報記者 龍彩霞

[活在灣區]