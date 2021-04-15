經濟

香港地產

標普進駐交易廣場第3座 共2.2萬呎樓面

【明報專訊】疫情重創寫字樓租金，甲廈租金持續下跌，有國際金融機構趁租金回落，由九龍站重返中環。置地表示，全球財經資訊及數據供應商標準普爾（S&P Global Ratings）搬遷至位於中環交易廣場第3座3及4樓，總樓面約2.2萬方呎，租約由本月1日起。據悉，標普所有在港業務將集中在上述辦公室，並以呎租低於100元承租上址，即月租約220萬元，每年租金支出估計2640萬元，料為疫下中環區最大宗的租務成交。

置地執行董事周明祖表示，集團很高興能歡迎標普重返中環，企業日益重視優質物業及優越地段的價值， 並相信利好的環境有助企業與金融機構及專業服務公司加強合作關係，同時促進業務增長並留住人才。翻查資料，標普是置地長期租戶，早在2012年前已租用中環公爵大廈，及後遷往九龍站環球貿易廣場（ICC）69樓，換言之是次標普重返中環，並延續與置地公司的合作關係。

蔡伯能沽旺角中心20伙套逾2億

日本玩具生產商TOMY早前沽出尖沙嘴星光行12樓多個全海景單位，買家身分曝光。據土地註冊處資料顯示，買家為銘日有限公司董事韓桂琼（HON KWAI KING），而韓氏與資深投資者盧華家族成員共同持有其他公司，不排除真正購入物業者為盧華家族或有關人士。

資料顯示，上述物業總面積約9621方呎，上月下旬以1.44億元易手，呎價1.5萬元，較去年1月同類海景單位呎價約2.1萬元低三成。

另有投資者沽貨套現。市場消息指，資深投資者蔡伯能近日再度推售旺角中心14樓的單位，過去兩天共沽出約20伙，成交價介乎806.4萬至2147.4萬元，成交呎價介乎1.75萬至2萬元，套現逾2.06億元。資料顯示，蔡伯能2017年以3.18億元購入14樓全層，以全層面積1.56萬方呎計，平均呎價約2.02萬元，並在2018年起拆售。

上 / 下一篇新聞

內媒：抖音母企啟港上市 估值3萬億 昨晚突刪報道 投資界料與上市期限脗合
內媒：抖音母企啟港上市 估值3萬億 昨晚突刪報道 投資界料與上市期限脗合
網企紛表態 恒指撲二萬九
網企紛表態 恒指撲二萬九
美團壟斷案敗訴 賠餓了麼35萬人幣
美團壟斷案敗訴 賠餓了麼35萬人幣
康希諾派定心丸 股價仍跌7％ 指腺病毒跟強生不同 無血栓相關報告
康希諾派定心丸 股價仍跌7％ 指腺病毒跟強生不同 無血栓相關報告
匯控四大部門CEO遷港 祈耀年：顯亞太區重要
匯控四大部門CEO遷港 祈耀年：顯亞太區重要
長實回購加碼24億元 每股51元不變
長實回購加碼24億元 每股51元不變
恒地增持美麗華至逾五成 利「掃貨」 毋須遵守每年增持最多2%限制
恒地增持美麗華至逾五成 利「掃貨」 毋須遵守每年增持最多2%限制
華晨中國子公司金杯汽控 涉59億母企未授權擔保
華晨中國子公司金杯汽控 涉59億母企未授權擔保
SoSIM儲值卡擴至全線屈臣氏 銷量逾30萬張勝預期
SoSIM儲值卡擴至全線屈臣氏 銷量逾30萬張勝預期
安踏首季銷售增逾四成 較公司指引高
安踏首季銷售增逾四成 較公司指引高
LVMH首季銷售額大增 分析：中國銷售大升
LVMH首季銷售額大增 分析：中國銷售大升
MOX推信用卡 虛銀首家
MOX推信用卡 虛銀首家
港航永續債價再急挫 上月底至今累跌56%
港航永續債價再急挫 上月底至今累跌56%
彩生活購母企旗下保險經紀公司
彩生活購母企旗下保險經紀公司
Coinbase估值7000億 開盤升四成 比特幣突破6.45萬美元
Coinbase估值7000億 開盤升四成 比特幣突破6.45萬美元
銀行業績勝預期 道指標指再破頂
銀行業績勝預期 道指標指再破頂
傳LG合營生產Apple Car快談妥
傳LG合營生產Apple Car快談妥
劉思明：互聯網股短線反彈 騰訊中線收集
劉思明：互聯網股短線反彈 騰訊中線收集
李曉佳：金管局棄提警示 改為唱好
李曉佳：金管局棄提警示 改為唱好
技術取勝：四環醫藥或展新升浪
技術取勝：四環醫藥或展新升浪
帶埋寵物移民 OneDegree津貼1萬現金
帶埋寵物移民 OneDegree津貼1萬現金
滬科創板成交金額少 連深創業板也比不上
滬科創板成交金額少 連深創業板也比不上
劉思明：港資股強勢 新創建可取
劉思明：港資股強勢 新創建可取
周顯：當年叫停「八萬五」 今天港人自食苦果
周顯：當年叫停「八萬五」 今天港人自食苦果
湯文亮：「碳水化合物」樓市不可缺
湯文亮：「碳水化合物」樓市不可缺
香港仔爆新盤戰 兩項目涉近千伙 晉環獲批預售 逸南最快下月登場
香港仔爆新盤戰 兩項目涉近千伙 晉環獲批預售 逸南最快下月登場
三大辣稅上月近10億 按月升逾倍
三大辣稅上月近10億 按月升逾倍
康樂園洋房實呎逼2.2萬創新高
康樂園洋房實呎逼2.2萬創新高
南豐作坊倫敦設據點 年中開幕
南豐作坊倫敦設據點 年中開幕
踏入2021 深圳廣州經濟再領跑
踏入2021 深圳廣州經濟再領跑
灣區須知：數字人幣與紙鈔對等 可加入支付錢包增值
灣區須知：數字人幣與紙鈔對等 可加入支付錢包增值
劏房租管小組主席梁永祥：無良業主倘「滋擾」租客可報警
劏房租管小組主席梁永祥：無良業主倘「滋擾」租客可報警
在港買樓從來不易 要靠家人齊心合力
在港買樓從來不易 要靠家人齊心合力