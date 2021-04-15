標普進駐交易廣場第3座 共2.2萬呎樓面

置地執行董事周明祖表示，集團很高興能歡迎標普重返中環，企業日益重視優質物業及優越地段的價值， 並相信利好的環境有助企業與金融機構及專業服務公司加強合作關係，同時促進業務增長並留住人才。翻查資料，標普是置地長期租戶，早在2012年前已租用中環公爵大廈，及後遷往九龍站環球貿易廣場（ICC）69樓，換言之是次標普重返中環，並延續與置地公司的合作關係。

蔡伯能沽旺角中心20伙套逾2億

日本玩具生產商TOMY早前沽出尖沙嘴星光行12樓多個全海景單位，買家身分曝光。據土地註冊處資料顯示，買家為銘日有限公司董事韓桂琼（HON KWAI KING），而韓氏與資深投資者盧華家族成員共同持有其他公司，不排除真正購入物業者為盧華家族或有關人士。

資料顯示，上述物業總面積約9621方呎，上月下旬以1.44億元易手，呎價1.5萬元，較去年1月同類海景單位呎價約2.1萬元低三成。

另有投資者沽貨套現。市場消息指，資深投資者蔡伯能近日再度推售旺角中心14樓的單位，過去兩天共沽出約20伙，成交價介乎806.4萬至2147.4萬元，成交呎價介乎1.75萬至2萬元，套現逾2.06億元。資料顯示，蔡伯能2017年以3.18億元購入14樓全層，以全層面積1.56萬方呎計，平均呎價約2.02萬元，並在2018年起拆售。