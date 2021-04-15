康樂園洋房實呎逼2.2萬創新高

又一村銀主盤4988萬沽 14年倍升

九龍豪宅一周內連錄4宗特色戶成交，中原地產首席分區營業董事余社朝表示，石硤尾延平道帝景峰，位於帝景居5座一個複式戶，實用1462方呎，3房套房加工人套房間隔，設379方呎天台，以3680萬元連車位承接，實呎25,171元。原業主2013年2670萬元連車位購入單位，帳面獲利1010萬元或38%。另同區又一村花園單號屋銀主盤，洋房實用1817方呎，3房套房加工人套房間隔，連732方呎中庭花園，銀行去年12月開價5250萬元，現以4988萬元沽出，實呎27,452元。原業主2007年以2500萬元購入單位，物業14年間升值2488萬元或近1倍。

慧豐園月內兩破頂 2房高見680萬

另外，新界二手線屋苑亦錄破頂成交，其中屯門慧豐園於一個月內第二度刷新2房單位成交價及呎價新高紀錄。中原高級資深分區營業經理吳偉國表示，屋苑5座高層F室，實用面積471方呎，2房間隔，享海景，以680萬元成交，由於是次成交單位為屋苑少有可享全海景的優質戶，故成交價明顯較其他單位高，實呎14,437元，創屋苑2房成交價及呎價新高。原業主2016年8月420萬元購入單位，帳面獲利260萬元或約62%。

吳又指，屋苑對上成交價紀錄為上月下旬，由1座中層D室所創下的638萬元，是次成交價較舊紀錄高42萬元或約7%。

業主反價10萬 珀麗灣3房同類新高

中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣上月錄約37宗成交，由於盤源開始減少，本月成交量回落，至今暫錄11宗，其中6座中層C室，實用615方呎，3房間隔，享青馬大橋海景，業主反價10萬元，以860萬元沽出，實呎13,984元，為屋苑同類單位新高。