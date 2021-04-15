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三大辣稅上月近10億 按月升逾倍

【明報專訊】隨着樓市回勇，涉辣稅成交增多，上月份涉及三大辣稅(包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD)的成交共涉388宗，所涉稅款逼近10億元，按月大升逾1倍之餘，更為近4個月新高。

BSD涉2.68億 按月升2.5倍

據稅務局最新公布，上月份涉及三大辣稅成交共有388宗，比2月份的320宗多32%，為去年12月錄得727宗後的新高，涉及金額9.95億元，對比2月份的4.753億元，按月大增近1.1倍，並為去年11月錄得逾19億元後新高。值得留意的是，去年11月數字仍包括非住宅辣稅個案。上月三大辣稅中，反映非本地買家或公司客入市的買家印花稅成交涉有62宗，雖然宗數比2月份的58宗僅多出4宗或約7%，但金額卻由2月份的7660萬元大升2.5倍，至上月份2.683億元，反映期內涉及買家印花稅成交，平均每宗所涉的金額較大，或與近月市場錄得多宗超級豪宅成交有關。上月份錄得的買家印花稅成交數字及金額，同樣為去年11月錄得76宗相關成交、涉約35.88億元稅款後的新高。

涉DSD成交292宗 增三成

此外，樓市在第四波疫情過去後重拾升勢，投資者亦重返市場，反映投資者入市的雙倍印花稅成交，上月共有292宗，比2月份的224宗多出約三成，涉及稅款亦由2月份的3.796億元增加86%，至3月份的約7.075億元。另外，上月涉及額印成交有34宗，按月少4宗或約一成，涉及稅款1920萬元，比2月輕微多出10萬元。

非住宅撤辣 首季辣稅20億削半

另值得一提的是，隨着政府去年11月撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，涉及雙倍印花稅成交大減，本月首季涉及三大辣稅成交共有945宗，比去年第四季的4262宗大幅減少77.8%，首季涉及辣稅稅款約20.07億元，亦比上季的40.62億元減少一半，而上述辣稅宗數及金額，亦同時為2014年7月三大辣稅有紀錄以來的按季新低。

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