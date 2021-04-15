香港仔爆新盤戰 兩項目涉近千伙 晉環獲批預售 逸南最快下月登場

明報記者 甘潔瑩、林尚民

市場消息指，晉環早前已獲批預售樓花同意書，市場盛傳發展商將本月內開放示範單位及公布價單，並有機會趁「五．一」假期進行銷售。

晉環提供800伙 2房佔最多

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫早前曾表示，項目設置的5個示範單位已近完工。

資料顯示，晉環提供800伙，包括62個開放式戶，實用面積290至294方呎；1房戶133伙，實用面積368至392方呎；主打的2房戶有274伙，實用面積475至612方呎；3房戶222伙，實用面積639至937方呎；另58個4房戶，實用面積965至1302方呎。晉環同時設有51個特色戶。

逸南屬舊契項目 主打開放式

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，旗下鴨脷洲大街71號項目，已命名為逸南，項目鄰近港鐵利東站，提供138個住宅單位，提供開放式及1房戶型，包括90伙開放式單位及48伙1房戶，高層設有特色單位，關鍵日期為2022年10月31日。

現時設於中環國際金融中心一期的售樓處及樓書等籌備工作，已接近完工。

上述樓盤屬「舊契」項目，不受預售樓花同意書限制，據悉樓盤最快下月推出。

御海灣II最快今日開價

事實上，除港島區兩個樓盤外，新界及九龍區同樣有矚目新盤預備推售，其中已獲批入伙紙的新地（0016）屯門御海灣II，最快今日公布首張價單，發展商早前指，項目計劃本月內開售，定價會參考御海灣1期項目，但相信會高於1期平均成交呎價18,600元。

御海灣II總共提供406伙，並以1房及2房單位作主打，戶型涵蓋開放式至3房，實用面積由255至731方呎不等。恒地同系啟德THE HENLEY I及II，同樣已獲批預售，發展商早前指，THE HENLEY I最快將於下月初推售，而二期亦有機會同步推出。

一手昨沽26伙 雲滙佔7伙最多

另外，綜合市場消息，昨日一手市場共錄得約26宗成交，其中新地大埔白石角雲滙II，新推出一批單位發售，據悉即日售出約7伙，為昨天一手市場售出單位最多樓盤。

萬科香港旗下長沙灣The Campton再錄成交，最新售出的29樓F室，實用553方呎，屬2房連工作間單位，成交價1131.8萬元，實呎20,467元。