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2021年4月15日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
內媒：抖音母企啟港上市 估值3萬億 昨晚突刪報道 投資界料與上市期限脗合
網企紛表態 恒指撲二萬九
美團壟斷案敗訴 賠餓了麼35萬人幣
康希諾派定心丸 股價仍跌7％ 指腺病毒跟強生不同 無血栓相關報告
匯控四大部門CEO遷港 祈耀年：顯亞太區重要
長實回購加碼24億元 每股51元不變
恒地增持美麗華至逾五成 利「掃貨」 毋須遵守每年增持最多2%限制
華晨中國子公司金杯汽控 涉59億母企未授權擔保
SoSIM儲值卡擴至全線屈臣氏 銷量逾30萬張勝預期
安踏首季銷售增逾四成 較公司指引高
LVMH首季銷售額大增 分析：中國銷售大升
MOX推信用卡 虛銀首家
港航永續債價再急挫 上月底至今累跌56%
彩生活購母企旗下保險經紀公司
Coinbase估值7000億 開盤升四成 比特幣突破6.45萬美元
銀行業績勝預期 道指標指再破頂
傳LG合營生產Apple Car快談妥
劉思明：互聯網股短線反彈 騰訊中線收集
李曉佳：金管局棄提警示 改為唱好
技術取勝：四環醫藥或展新升浪
帶埋寵物移民 OneDegree津貼1萬現金
滬科創板成交金額少 連深創業板也比不上
劉思明：港資股強勢 新創建可取
周顯：當年叫停「八萬五」 今天港人自食苦果
湯文亮：「碳水化合物」樓市不可缺
香港仔爆新盤戰 兩項目涉近千伙 晉環獲批預售 逸南最快下月登場
三大辣稅上月近10億 按月升逾倍
康樂園洋房實呎逼2.2萬創新高
標普進駐交易廣場第3座 共2.2萬呎樓面
南豐作坊倫敦設據點 年中開幕
踏入2021 深圳廣州經濟再領跑
灣區須知：數字人幣與紙鈔對等 可加入支付錢包增值
劏房租管小組主席梁永祥：無良業主倘「滋擾」租客可報警
在港買樓從來不易 要靠家人齊心合力
劉思明：港資股強勢 新創建可取
【明報專訊】港股反彈，除了港資、體育用品、上游或原材料股走勢偏好，大多日升日跌，表現反覆；新創建（0659）重組有助提升估值，股價轉強，值得留意。
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