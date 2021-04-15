傳LG合營生產Apple Car快談妥

消息稱，蘋果與LG Magna仍就合作細節進行磋商，預期LG Magna會為Apple Car進行初始量產，但生產規模不會很大，因為蘋果想透過第一代電動車在市場試水。分析指，LG和Magna以往主要提供零件，故更願意接受為蘋果代工。

此外，投資基金CVC Capital Partners收購東芝的提案，令東芝管理層陷入對立。

東芝社長辭職 CVC私有化遇阻

東芝周三召開臨時董事會，社長車谷暢昭辭職，由前社長綱川智接任，令CVC價值200億美元的收購計劃前景成疑。彭博的消息稱，除CVC以外，私募基金KKR及加拿大投資公司Brookfield Asset Management也在研究競購東芝。

車谷曾任CVC日本法人董事長，與其他激進維權股東關係緊張。在去年的股東大會，投票贊成他連任的股東比例僅逾57%，令他未必在今年6月的股東大會再次連任。

（綜合報道）

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